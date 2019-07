Już nie Zbawix, ale plac Małachowskiego. W Warszawie stanęła nowa tęcza [ZDJĘCIA]

Kiedy pomyślimy sobie o tęczy, to od razu na myśl przychodzi nam kolorowy łuk. Nowa tęcza, która pojawiła się na placu Małachowskiego ma jednak inny kształt. Jest to tzw. "Prosta tęcza". Instalacja Marka Sobczyka powstała w 1991 roku na prezentowaną w Zachęcie wystawę "Epitafium i siedem przestrzeni. Drogi, tradycje, osobliwości życia duchowego w Polsce odbite w lustrze sztuki pod koniec XX wieku", przygotowaną przez Janusza Boguckiego i Ninę Smolarz. Na placu Małachowskiego stała przez dwa lata, do roku 1993.

- Po 28 latach ponownie pojawi się na placu i będzie pretekstem do rozmów o współczesnym świecie - czytamy na stronie Zachęty.