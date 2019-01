Już w Listopadzie Gala Luksusowa Marks Roku 2018!

Zbliża się gala w otoczeniu najbardziej luksusowych marek. Już 24 listopada 2018 roku w Hotelu Zamek Janów Podlaski w Janowie Podlaskim odbędzie się IX edycja Wielkiej Gali „Luksusowa Marka Roku 2018”. To jedyne takie wydarzenie w Polsce, które gromadzi liderów biznesowych sektora premium z Polski i z całego świata, a także osobistości ze świata kultury i sztuki.

Luksusowa Marka Roku, to jedyna nagroda tego typu oraz jedyna taka statuetka wręczana luksusowym firmom, usługom i produktom premium na całym świecie. Wyjątkowa okazja do wymiany poglądów i nawiązania nowych kontaktów biznesowych.

Przez cały weekend odbywać się będą Targi Luksusu, na których wystawiać się będą firmy, które stawiają na najwyższą jakość. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w specjalnych panelach dyskusyjsnych na temat branży luksusowej.

Kulminacyjnym punktem wieczoru będzie gala oraz rozdanie statuetek „Luksusowa Marka Roku 2018”, które trafią do najbardziej prestiżowych firm z kraju i za granicy. Ponadto po raz pierwszy wyłonimy Luksusowy Produkt, Luksusową Restaurację, Luksusowe Wydarzenie i Luksusowy Hotel , a także specjalne wyróżnienie otrzymają "Twórcy Luksusu".

To będzie luksusowy weekend nieustających atrakcji, koncertów, wystaw i pokazów mody.

Kto otrzyma w tym roku tytuł Luksusowej Marki Roku? Przekonamy się już niebawem…

Już teraz wejdź na

i zgłoś się do nas! Weź udział w największym biznesowym wydarzeniu końca roku.