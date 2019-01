Już w najbliższą niedzielę energetyczny i niezwykły koncert na rzecz Komitetu Ochrony Praw Dziecka!

Koncert odbędzie się w niedzielę 14 października o godzinie 19.00! Bilety w cenie 29 zł oraz 39 zł są do nabycia na stronie: https://www.bilety24.pl oraz będą dostępne na miejscu w dniu koncertu.

Zespół Enej zyskał popularność dzięki wygranej w programie Must Be The Music – Tylko Muzyka w telewizji Polsat. Zwycięstwo otworzyło grupie drogę do szerokiego grona słuchaczy, a stacje radiowe, już dzień po wielkim finale programu, zaczął podbijać utwór Radio Hello, stając się hitem lata 2011. Od tego czasu ENEJ regularnie pojawia się na największych i najbardziej prestiżowych festiwalach w Polsce, a ich single podbijają playlisty ogólnopolskich stacji radiowych.

Jak podkreślają organizatorzy, celem koncertu jest zebranie środków na dalszą, skuteczną pomoc dzieciom, podopiecznym KOPD. Wspaniale, że nasz kolejny koncert możemy zrealizować dzięki wsparciu Przyjaciół: Hulakula, z którym to już nasza kolejna z wielu wspólnych inicjatyw. Cieszę się także, że Enej oraz jego Menager tak szybko zdecydowali się na charytatywny występ, w pełni rozumiejąc potrzebę naszych działań. Mamy także nowych Partnerów: Bilety24 raz hotel Ibis. Patronem medialnym koncertu już kolejny raz jest Radio Eska. Promocyjnie wspierają nas także Warszawskie Otrzęsiny. Finansowo firma MARKO oraz Wydawnictwo Dwukropek : mówi Magdalena Stachowiak- Alexandrowicz z Komitetu Ochrony Praw Dziecka

W działania wspierające KOPD zaangażował się Enej oraz jego manager.

Zawsze z wielką przyjemnością gościmy w swoich progach Komitet Ochrony Praw Dziecka. Współpraca na rzecz podopiecznych Komitetu daje na ogromną satysfakcję, zwłaszcza że możemy ją łączyć z naszą pasją do muzyki. Koncerty już na stałe wpisały się w program atrakcji w Hulakula i bardzo się cieszymy, że tym razem możemy na swojej scenie gościć zespół Enej – podkreśla Bogumił George, prezes firmy BMG Entertainment, właściciel marki Hulakula.

Do Komitetu Ochrony Praw Dziecka każdego miesiąca trafia ponad 220 zgłoszeń z prośbą o pomoc tylko od mieszkańców województwa mazowieckiego. Na terenie całej Polski oddziały terenowe KOPD także otrzymują wiele próśb o interwencję w sprawach dzieci. Każdej sprawie specjaliści KOPD poświęcają czas, starając się zapewnić efektywne wsparcie. Do tego potrzebne są kompleksowe działania, takie jak pomoc psychologa, mediatora i, jeśli to konieczne, seksuologa. Komitet prowadzi także długofalowe, strategiczne projekty edukacyjne, współpracuje z biznesem, organizując eventy, akcje – i również na ten cel potrzebne są środki.