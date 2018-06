Kalendarz na rok szkolny 2018/2019, Warszawa. Kalendarz szkolny to ważna informacja nie tylko dla uczniów, ale również dla rodziców. Mimo że nie skończył się jeszcze jeden rok szkolny, Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało już kalendarz na 2018/2019 r. Sprawdźcie, kiedy wypada wolne.

Nowy rok szkolny uczniowie zaczną w poniedziałek 3 września. Po wakacjach najwięcej wolnego przypada na grudzień. Przerwa świąteczna zacznie się 23 grudnia i potrwa do 31 grudnia.Pierwsza tura ferii rozpocznie się 14 stycznia. Jako pierwsze (14 – 27 stycznia ) odpoczywać będą dzieci z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. 21 stycznia przerwę zimową zaczną województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie. Po nich (28 stycznia) przypadną ferie dla dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego, zachodniopomorskiego. Ostatnie dwa tygodnie ferii w kalendarzu szkolnym będą należeć do województwa: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego.Przerwa świąteczna dla uczniów w następnym roku szkolnym wypada od 18 kwietnia do 23 kwietnia Zajęcia szkolne w roku 2018/2019 według opublikowanego terminarza zakończą się 21 czerwca. Tym samym wakacje uczniowie rozpoczną 22 czerwca.