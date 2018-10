Kamera przy fotoradarze na Radzymińskiej. Nowy wynalazek pojawił się na ulicach Warszawy

Od tradycyjnego fotoradaru kamerę odróżnia to, że nie wykonuje zdjęcia tablicy rejestracyjnej z przodu pojazdu, ale z tyłu. To szczególnie pomocne w przypadku przekraczających prędkość motocyklistów, którzy z racji tablicy rejestracyjnej umieszczonej z tyłu pojazdu bywali bezkarni. System jest w pełni zintegrowany z fotoradarem - oznacza to, że by kamera zrobiła zdjęcie pojazdu, najpierw musi on przekroczyć prędkość i tym samym uruchomić fotoradar.

Podobne rozwiązania działają już w państwach zachodnich. W Polsce urządzenie jest obecnie w fazie testów, a te przeprowadzane są w tylko jednej lokalizacji. Główny Inspektorat Transportu Drogowego na odcinek eksperymentalny wybrał ulicę Radzymińską w Warszawie. W zależności od tego, jak się sprawdzi, urzędnicy podejmą decyzję o ewentualnym rozszerzeniu projektu.

Fotoradar znajduje się w okolicy skrzyżowania ulicy Radzymińskiej z Bystrą.