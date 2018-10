Kamienica Rybaka przy Brzeskiej 18 po renowacji. Jedna z pereł Pragi odzyskała dawny blask [ZDJĘCIA]

Historia kamienicy przy Brzeskiej 18 sięga 1913 roku, kiedy to żydowski przedsiębiorca Menachem Rothlewi pozyskał posesję, na której zdecydował się wybudować kamienicę czynszową. Po II wojnie światowej w jednym z lokali budynku znajdował się słynny sklep rybny. Nad jego wejściem widniał charakterystyczny napis "RYBAK", stąd do dziś zachowała się nazwa "Kamienica Rybaka". W PRL-u budynek zaczął stopniowo niszczeć, zaś od roku 1988 groziła mu rozbiórka.

- Wystarczyło spojrzeć na dziesięcioosiową fasadę i przymknąć oczy, by usłyszeć gwar międzywojennej Brzeskiej, pełnej żydowskich kupców oraz usługodawców - tłumaczy decyzję o inwestycji w „Rybaka” Kuba Karliński, założyciel Magmillon. - Takiej Warszawy nie ma, ale archetyp pozostał w naszej wyobraźni. To on nadaje kształt marzeniom o mieszkaniu innym niż wszystkie – stuprocentowo „warszawskim” - dodaje inwestor.

Renowację kamienicy rozpoczęto w roku 2015. Pracom remontowym towarzyszył nadzór konserwatora zabytków oraz ekspertów zajmujących się badaniem śladów kultury żydowskiej. Dzięki temu odnaleziono wiele elementów związanych ze stuletnią historią budynku. W efekcie, dziś przy Brzeskiej 18 możemy dostrzec mezuzy – zwitki pergaminu z fragmentami Tory, które Żydzi tradycyjnie umieszczali we framugach drzwi.

Nowa prezencja "Kamienicy Rybaka" nie różni się wiele od wersji, którą odsłonięto w poprzednim stuleciu. Szczególnie cieszy fakt, że Praga wreszcie pięknieje. Remont budynku dał szansę na aktywizację zapomnianej i podupadłej części stolicy. Miejmy nadzieję, że będzie to sygnał dla kolejnych inwestorów, że warto zwrócić uwagę na industrialne obiekty, w których drzemie duch przedwojennej Warszawy.