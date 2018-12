Kamienica Wolfa Krongolda. Inwestorzy uratują "Pekin"? [WIZUALIZACJE]

Wielkie zmiany na Woli?

Modernizacją ponadstuletniej kamienicy Wolfa Krongolda, "Pekin", u zbiegu Złotej i Żelaznej na Woli ma zająć się krakowska spółka AFI Europe. Budynek zaprojektował Bronisław Brochwica-Rogoyski. Powstał pod koniec XIX w. W PRL służył jako budynek komunalny. Wynajmowano go na biura oraz przychodnię. Ponad dekadę temu- ze względu na zły stan techniczny kamienicy - lokatorów wykwaterowano.

Ratusz aż sześć razy wystawiał go na przetarg. W końcu, w lutym 2015 r. za 21 mln zł kupiła go wspomniana firma deweloperska AFI Europe. Jak zapowiedzieli już jej przedstawiciele - nie planują dużej ingerencji w konstrukcję nośną kamienicy. Zamierzają pozostawić wszystkie ściany zewnętrzne, a każdy etap rozbiórki chcą przeprowadzać we współpracy z konserwatorem zabytków.

Zobaczcie też: historię kamienicy

Na parterze kamienicy miałyby znajdować się lokale handlowo-usługowe, powyżej - pomieszczenia biurowe oraz mieszkalne. Konserwator zgodził się też na stworzenie podziemnego garażu i podwyższenie kamienicy.

Modernizację kamienicy zaprojektowała pracownia PBPA Projekt. Inwestor wciąż czeka na pozwolenie na budowę. Zaplanowano ją na lata 2018 -2020.