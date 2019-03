Kampania jak z bajki! Postacie z Disneya przypominają, jak należy zachowywać się w komunikacji miejskiej

Bajki Disneya uwielbiane są od wielu lat. Kto choć raz nie słyszał o Myszce Miki czy Kaczorze Donaldzie? Przekazywane są z pokolenia na pokolenie. O ich fenomenie świadczy też fakt, że twórcy produkują coraz to nowsze odcinki z ulubionymi bohaterami. Dzięki temu są bardziej przystępne dla nowych pokoleń. Warszawski Transport Publiczny postanowił zaangażować postacie z Disneya do swojej najnowszej kampanii – „Ustąp Miejsca Życzliwości”.

Przez najbliższe dwa miesiące, począwszy od 1 marca będziemy mogli uczyć się życzliwości dla innych razem z Miki, Daisy, Goofim i Pluto. Bohaterowie będą nam towarzyszyć w pojazdach i na przystankach Warszawskiego Transportu Publicznego. Co więcej, kampania powstała we współpracy z The Walt Disney Company (Polska) w ramach obchodzonych w ubiegłym roku 90. lat Myszki Miki. Kultowy bohater Disneya pojawiła się po raz pierwszy na ekranie w 1928 roku.