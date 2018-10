Kampania LoveOverHate zmienia Warszawę. Zmyli obraźliwe napisy, a odzyskaną farbę użyli do stworzenia nowego muralu

"Bo miłość może zmienić absolutnie wszystko" - pod takim hasłem w lipcu wystartowała zainicjowana przez markę Absolut kampania społecznaLoveOverHate, której celem jest zachęcenie Polaków do walki z hejtem poprzez okazywanie sobie pozytywnych emocji, wzajemnego zrozumienia i akceptacji. Organizatorzy z pomocą mieszkańców m.in. Warszawy chcą pozbyć się z hejtu z przestrzeni miejskiej.

Do 23 września warszawiacy za pomocą specjalnie stworzonej strony internetowej mogli zgłaszać miejsca, w których widzieli hejterskie hasła. Niedawno zakończono przyjmowanie zgłoszeń, a inicjatorzy akcji przygotowują się do pokazania jej pierwszych efektów.

Organizatorzy, oczyszczając miejską przestrzeń z hejterskich haseł, nie pozbywali się farby, ale zbierali ją, by później wykorzystać w celu stworzenia zupełnie nowego dzieła, na którym zamiast hejtu, pojawi się pozytywny przekaz - pełen otwartości i tolerancji. Efekty akcji zostaną zaprezentowane już w piątek - mural, którego autorem jest znany polski malarz i grafik Paweł Swanski, będziemy mogli oglądać przy ulicy Brackiej 25. Jego oficjalną inaugurację z animacją świetlną zaplanowano na godz. 20, a podświetlony będzie do 2 w nocy (podobnie w sobotę). Mural na Brackiej będzie można oglądać do końca października.

Ambasadorką społecznej kampanii została aktorka Katarzyna Warnke, która nie raz spotkała się z niesprawiedliwą krytyką i nieprzychylnymi komentarzami. Warnke wzbudziła sensację, kiedy na imprezie Flesz Fashion Night 2018, pojawiła się z wypisanymi na ciele hejterskimi hasłami, takimi jak: "brzydka", "pusta", "blachara", "głupia". Znana z odważnych wyznań aktorka, postanowiła zwrócić uwagę na to, jak wiele może zmienić twórczość i otwartość. - Zdarzyło mi się nie raz prowadzić dyskusję w przestrzeni wirtualnej z osobami atakującymi w agresywny sposób mnie czy innych ludzi. Myślę, że w takich sytuacjach pomocne jest poczucie humoru, ironia i kreatywność. Wierzę w to, że takie małe gesty potrafią zmieniać świat na lepsze, przywracać właściwą perspektywę. Hejt to żadna siła, to zwykła słabość – skomentowała Katarzyna Warnke.