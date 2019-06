Kąpiel w fontannach niewskazana. To spotkanie z ogniskiem bakterii. Sanepid ostrzega

Należy pamiętać, że fontanny to element dekoracyjny miasta i jako takie nie służą zaspokajaniu pragnienia czy kąpielom dla ludzi. Nie są do tego przeznaczone, więc są obiektami, w których taka kąpiel jest zabroniona - tłumaczy SANEPID.

Na fali drastycznego skoku temperatury, z pewnością wielu warszawiaków zadaje sobie pytanie: Czy można kąpać się w miejskich fontannach? To bardzo popularne i od lat obserwowane zjawisko. Niestety, w rzeczywistości kąpiel w fontannie nie jest niewinnym sposobem na upał. Po pierwsze - jest to zwyczajnie zabronione, a po drugie - skrajnie ryzykowne, nierozważne i niebezpieczne.

Fontanny to siedlisko bakterii

Należy zaznaczyć, że woda, która znajduje się w fontannie, krąży w obiegu zamkniętym i nie jest poddawana procesom dezynsekcji. Choć wygląda na czystą, w rzeczywistości nie nadaje się do mycia, a tym bardziej spożywania. - Nikt nie bada jakości tej wody pod kątem jej przydatności do spożycia czy do kąpieli - informuje sanepid. W związku z tym, miejskie fontanny mogą być prawdziwą wylęgarnią bakterii. Zaczynając od gronkowców czy salmonelli, na bakteriach kałowych i wirusach kończąc.

Zarazki, które znaleźć można w fontannach mogą powodować: