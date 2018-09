Kapitulacja Warszawy. Zobacz zdjęcia i film Juliena Bryana z obleganej stolicy Polski [ZDJĘCIA, WIDEO]

40-letni Julien Bryan przybył do Warszawy 7 września 1939 r. wyposażony w aparat Leica i kamerę Bell & Howell. Właśnie wtedy, gdy większość polskich oficjeli i zagranicznych dyplomatów opuszczała bombardowane miasto. Pozwolenie na filmowanie i fotografowanie na obszarze całego miasta wydał mu osobiście prezydent Stefan Starzyński. Co więcej, przyznał mu także samochód z przewodnikiem i tłumaczem Stefanem Radlińskim.

Amerykanin dokumentował życie w oblężonej Warszawie do 21 września. Wówczas, podczas zawieszenia broni, wyjechał z miasta specjalnym pociągiem z obywatelami krajów neutralnych, na którego przejazd zgodzili się Niemcy. Przez Prusy Wschodnie dotarł do Królewca, a stamtąd do USA. Materiały nagrane w Warszawie szczęśliwie udało mu się przemycić.

Pierwsze zdjęcia ze stolicy Polski opublikował w wydaniu magazynu "Life" z 23 października 1939 r. Krótki film dokumentalny pt. "Oblężenie" (Siege) miał premierę wiosną 1940 r.