Kapsuła Hostel. W stolicy powstaje kolejny hostel rodem z Japonii. To drugie tego typu miejsce [ZDJĘCIA]

Hotel kapsułowy Warszawa

Hotele kapsułowe to japoński pomysł na ekonomiczne i minimalistyczne miejsca do spania. W przeciwieństwie do regularnych hoteli nie musimy płacić tu za cały pokój, lecz - inaczej niż w hotelach - możemy zapewnić sobie minimum prywatności i ciszy dzięki zamykanym kapsułom.

Hostel tego typu powstaje właśnie w samym centrum Warszawy przy ulicy Dowcip, tuż obok Nowego Światu i Świętokrzyskiej. Kapsuła Hostel oferuje nocleg w zamykanych "boksach", gdzie oprócz kilku podstawowych rzeczy osobistych zmieścimy także laptop czy materiały do pracy. Kapsuła umożliwia bowiem nie tylko spokojny wypoczynek, ale także (dzięki WiFi i zamykanej rolecie) możliwość pracy w środku. Większy bagaż zostawiamy w zamykanych szafkach na zewnątrz kapsuły. Współdzielone są także łazienki.

Kapsuła Hostel - ile to kosztuje i co jest w cenie?

Każdy z gości w ramach ceny otrzymuje:

własną kapsułę,

komplet pościeli,

WiFi,

zamykany na klucz schowek na bagaż,

roletę automatyczną na pilota,

monitoring całodobowy.

Na stronie internetowej nowego hostelu w Warszawie możemy znaleźć informację o cenie, która ma wynosić 89 złotych. Kiedy będzie czynny Kapsuła Hostel? Tego jeszcze nie wiadomo.

Nie pierwszy hotel kapsułowy w Warszawie

To drugie tego typu miejsce w stolicy. Pierwszym był otwarty nie tak dawno Wilson hostel na Żoliborzu, gdzie oprócz klasycznych łóżek możemy wynająć także kapsułę sypialną w pokoju z łazienką i szafkami za 45 złotych za noc. W Japonii, skąd pochodzi pomysł na miejsca tego typu, możemy znaleźć kapsuły wyposażone w telewizory, WiFi, klimatyzację, a nawet konsole do gier.