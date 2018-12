Kapsuła Hostel w Warszawie. Namiastka Japonii w samym sercu stolicy. Byliśmy w środku! [ZDJĘCIA, WIDEO]

Moda na miniaturowe "pokoiki" przywędrowała z Japonii, gdzie w latach 80. powstał pierwszy tego typu obiekt. Dziś z hosteli korzystają głównie zapracowani Japończycy, którzy po mocno zakrapianych imprezach chcą się wygodnie przespać, wytrzeźwieć i umyć, z dala od nerwowego wzroku żony. Z takich miejsc noclegowych np. w Tokio korzystają też turyści. Jednak azjatyckie hotele kapsułowe różnią się nieco od tego, który powstał pod koniec listopada w Warszawie. Czym dokładnie?

Po pierwsze, Kapsuła Hostel w Warszawie jest wspólną przestrzenią, w której - w specjalnie wyodrębnionych mini-sypialniach - mogą spać i kobiety, i mężczyźni.

Po drugie, z tego miejsca korzystają zarówno zapracowani biznesmeni, ale też osoby nastawione na zwiedzanie stolicy.

Po trzecie - w kapsułach nie ma telewizorów (co często zdarza się w Japonii), a miejsce nastawione jest na wypoczynek, głęboki relaks z dala od przykrych zapachów i innych, śpiących osób.

Kapsułowy Hostel. Zobacz, jak jest w środku - wideo:

Przytulanie, dwulatek i...

Właścicielem i pomysłodawcą hotelu kapsułowego w Warszawie jest Adam Wawrzyński. Z wykształcenia humanista, wcześniej - zawodowo związany z dużą korporacją. - Kiedyś pracowałem pięć dni w tygodniu i wynajmowałem mieszkanie. Kiedy okazało się jednak, że ze względu na specyfikę mojej pracy, tak naprawdę z lokum korzystam zaledwie kilka nocy w miesiącu, stwierdziłem że to zwykła strata pieniędzy - powiedział. I postanowił sprawdzić, jak wygląda oferta hostelowa w Polsce. Po swoich doświadczeniach zdecydował, że w stolicy potrzebne jest czyste, ciche i przyjazne gościom miejsce, w którym będzie można tanio, ale i komfortowo, spędzić czas. I tak narodziła się Kapsuła.

Skorzystać może z niej każdy. Najmłodszym gościem do tej pory był dwulatek, który spał w jednej kapsule z mamą, ale chętnie wpadają tu też goście z całego świata (np. Chin, Nepalu, Niemiec) czy Polacy, którzy potrzebują na chwilę odetchnąć od pracy, wyspać się i nabrać sił. - Jestem bardzo zadowolony. Moją uwagę zwrócił przede wszystkim system wentylacyjny, który powoduje, że tutaj nic nie "śmierdzi" a także jest niezwykle bezpiecznie, w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia pożarowego - mówi nam jeden z gości, który spędza kolejną noc. - Brakuje mi tu tylko telewizora - dodaje.

Organizacja hostelu wzorowana jest na najlepszych hotelach kapsułowych w Japonii. Sam pomysł na tego typu noclegi powstał wśród japońskich hotelarzy, którzy odpowiedzieli na wzrastające zapotrzebowanie na niedrogie noclegi na małej powierzchni dla dużej ilości osób.

W zaaranżowanej kamienicy w samym sercu Warszawy mieści się 114 kapsuł, a więc pomieszczeń o wymiarach: 2x1x1 metra. Dodatkowo w przestrzeni sypialnej, która jest też "strefą ciszy" znajdują się szafki, zamykane na kluczyk i przypisane do konkretnego miejsca noclegowego. W nich zmieści się bagaż podręczny. Większe walizki, za dodatkową opłatą, należy pozostawić w szatni. W hostelu znajdziemy też kilka łazienek wyposażonych w suszarki, prysznice i odpowiednio dużą ilość umywalek dla gości.

Kapsuła Hostel - jak to działa?

Przede wszystkim, aby skorzystać z hotelu kapsułowego w Warszawie, należy zarezerwować pobyt. Można to zrobić za pomocą:

strony internetowej www.kapsulahostel.pl

telefonu: +48 605 082 335

e-maila: kontakt@kapsulahostel.pl

strony booking.com

Recepcja czynna jest całodobowa i czynna 7 dni w tygodniu.W regulaminie hostelu wyraźnie podkreślono, że pracownicy maja prawo odmówić rezerwacji osobie będącej pod wpływem alkoholu.

Kapsuła przeznaczona jest dla jednej osoby, ale w środku zmieści się także dziecko do lat sześciu. Większe pociechy muszą spać już w oddzielnym pomieszczeniu. Co ważne, w kapsule znajdują się dwa gniazdka elektryczne, oświetlenie LED, wentylacja, miękki zagłówek umożliwiający wygodne oparcie, a także mamy możliwość wybrania twardości materaca (miękki oraz twardy). Istnieje opcja spania w jednej kapsule w dwie osoby, ale wówczas i tak należy uiścić opłatę za dwie kapsuły.

Kupując nocleg w hostelu kapsułowym otrzymujecie kluczyk do szafki, przycisk do otwierania i zamykania kapsuły (spokojnie, gdyby roleta się zacięła istnieją zabezpieczenia umożliwiające szybkie opuszczenie mini pomieszczenia) oraz brelok, dzięki któremu wejdziecie to konkretnych hostelowych pomieszczeń.

Kapsuła Hostel - cena. Ile kosztuje noc w kapsule? I co jest w cenie?

Rezerwując nocleg do wyboru mamy dwie opcje. Możemy wybrać:

kapsułę dolną, kapsułę górną.

Wyborowi podlega też twardość materaca (należy zgłosić obsłudze hostelu).

W cenie promocyjnej - 69 zł za dobę (później 89 zł za dobę) mamy: własną kapsułę z konkretnym numerem, komplet pościeli, darmowe WiFi, zamykany na klucz schowek na bagaż, roletę automatyczną na pilota, monitoring całodobowy, szatnię na buty i kurtkę oraz jednorazowe kapcie.

Cena nie zawiera (dodatkowo płatne są): ręcznik (6 zł za wypożyczenie na pobyt), kosmetyki (dostępne za dodatkową opłatą na recepcji), miejsca na większy bagaż, śniadania, kawy i innych napojów.

Kapsuła Hostel - adres

Hostel znajduje się na ul. Dowcip 4 nieopodal ulicy Krakowskie Przedmieście, na tyłach ul. Świętokrzyskiej.