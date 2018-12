Karetka zablokowana na autostradzie A4 przez niebieskiego busa. Wiozła serce do przeszczepu dla dziecka

Wideo ma minutę, na nagraniu widać niebieskiego busa jadącego przed karetką na sygnale na prawym pasie, mimo sygnałów dźwiękowych nie ustępuje jej miejsca. Kierowca karetki musi w końcu wyprzedzić busa prawym pasem, co jednak udaje się dopiero po kilku próbach.

Do dramatycznej sytuacji doszło 8 grudnia na małopolskim odcinku autostrady A4. Na nagraniu z karetki pogotowia widać, jak niebieski bus jadący prawym pasem, z premedytacją nie ustępuje miejsca karetce na sygnale. Ratownicy wieźli serce do przeszczepu dla chorego dziecka. Na lotnisku w Krakowie czekał już na nich samolot.

Pan Bogusław, kierowca karetki, z której pochodzi nagranie przyznaje, że takie sytuacje na drogach to nie pojedyncze incydenty.

- Takich sytuacji spotykają nas tysiące. Kierowcy nie reagują na sygnały świetlne i dźwiękowe. Posiadamy specjalne tuby, informujemy kierowców poprzez CB radio. Nie przynosi to żadnych skutków - skarży się kierowca karetki cytowany przez TVN24. dodaje, że kiedy wiozą organy do przeszczepu często pędzą ponad 200 km/h. Inni kierowcy niestety nie wiedzą jak się w takiej sytuacji zachować.