Kim chcę być za 10 lat? Wiemy, że z takim pytaniem zmaga się nie jeden młody Polak, próbujący odnaleźć swoje miejsce na dzisiejszym rynku pracy. Nasza kampania ma na celu pokazać mu, jak może wpłynąć na rozwój swojej ścieżki zawodowej i nadać jej właściwy kierunek, aby w przyszłości znaleźć satysfakcjonującą pracę marzeń.

Jeśli nie udało wam się złapać tego wydania wejdźcie na kariera.warsawpress.com

To już kolejna edycja kampanii „Kariera”. Chcemy zainspirować każdego młodego człowieka do samorealizacji. Pomaga nam w tym ReZigiusz Wierzgoń – znany polski Youtuber, który udowadnia, ze w rozwijaniu pasji najważniejsze jest zaangażowanie. Razem z nim towarzyszy nam Rafał Sonik – przedsiębiorca, filantrop, zwycięzca Rajdu Dakar. Duet ten to zestawienie młodzieńczego zapału i determinacji z hartem ducha i wieloletnim doświadczeniem. Obydwie historie motywują do rozwoju osobistego, udowodniając, że podążanie za swoimi marzeniami daje satysfakcję i spełnienie w życiu.Osobistości takie jak Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami Agnieszka Szefler przedstawia standardy Polskiego Programu Stażu i Praktyk Wysokiej Jakości, zapewniając, że ich Znak Jakości gwarantuje wysokie walory edukacyjne. Wiceprezes Polskiej Rady Biznesu Marian Owerko przekonuje, że staż jest pierwszym krokiem do wejścia na rynek pracy i zbudowania własnej kariery.Pokazujemy również, że każdy sam może stworzyć własny biznes, związany z jego zainteresowaniami. O tym jak stać się częścią startup community, opowiada nastoletni przedsiębiorca - Krystian Gontarek, który w wieku 10 lat stworzył swoją pierwszą aplikację i jest już właścicielem czterech startupów.Nie zapominamy również o wymiarze teoretycznym kampanii – Joanna Węgrzyn certyfikowany trener i doradca kariery podpowiada, jak dobrze przygotować się do starcia na arenie biznesowej, aby nie popełnić falstartu na starcie i z sukcesem przekroczyć linię mety. Przedstawia jak powinny wyglądać wiarygodne dokumenty aplikacyjne, z jakich narzędzi wspierających poszukiwanie pracy należy korzystać czy opowiada o błędach popełnianych w procesach rekrutacyjnych, których nie należy powielać.Patronatem Merytorycznym objęli nas: Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami, Polska Rada Biznesu oraz Trening Kariery. Partnerami Medialnymi zostali dlastudenta.pl, adzuna.pl, studia.net oraz Career EXPO. Partnerstwo Strategiczne zapewnił Pelion.Chcemy wskazać drogowskaz młodym osobom, wkraczającym na ścieżkę zawodową. Zależy nam na zwróceniu ich uwagi na istotę zaplanowania startu kariery po ciągłe samodoskonalenie nabytych doświadczeń i umiejętności. Nasza kampania dostarcza cennych wskazówek, które pomogą im odnaleźć się na dzisiejszym rynku pracy.