Karnawał w Rio de Janeiro 2019 [ZDJĘCIA] Piękne tancerki na sambodromie, barwna parada na ulicach miasta. Tłumy tańczą sambę [WIDEO]

Trwa słynny brazylijski karnawał w Rio de Janeiro 2019. Uczestnicy zabawy prezentują kolorowe i różnorodne stroje. Festiwal potrwa do środy, 6 marca. Impreza jest uważana za największy karnawał na świecie, przyciąga co roku do Rio de Janeiro około 2 miliony odwiedzających. Zobaczcie zdjęcia kolorowego Rio, pięknych tancerek i tłumów tańczących sambę na ulicach.