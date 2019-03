Karta LGBT Warszawa. Na placu Bankowym odbędzie się Warszawski Protest Rodziców

Manifestacja odbędzie się 18 marca o 16:00 na placu Bankowym przed gmachem warszawskiego ratusza. Organizatorzy zachęcają do udziału w proteście:

Rafał Trzaskowski podpisał Deklarację LGBT+ 18 lutego. Dokument zakłada między innymi wprowadzenie do szkół zajęć z edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej. Wzbudził on duże obawy m.in. u Rzecznika Praw Dziecka. Mikołaj Pawlak wydał opinię, że:

Pod pozorem realizacji szczytnych haseł tolerancji i zakazu dyskryminacji, w sferze wychowania dzieci narzuca ona ogółowi rodziców ideologię afirmowaną jedynie przez wąską grupę społeczną. Narzucanie tego rodzaju edukacji seksualnej, zwłaszcza w odniesieniu do najmłodszych, pozbawia rodziców prawa do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, a także ingeruje w podstawy programowe nauczania obowiązujące w polskich szkołach i przedszkolach.

CZYTAJ TAKŻE: Rzecznik Praw Dziecka wzywa do wyjaśnień ws. karty LGBT+. Trzaskowski będzie musiał się tłumaczyć

O Deklaracji LGBT+ wypowiedział się też m.in. premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z "Super Expressem":

„Myślę, że polscy rodzice nie chcą, by nasze sześcioletnie dzieci były uczone tego jak się pobudzać seksualnie, albo żeby 9-letnie były zachęcane do odnajdywania w sobie homoseksualnych skłonności i afiszowania się z nimi. Takie rekomendacje można, niestety, znaleźć w dokumentach WHO a po stronie naszych konkurentów politycznych nie brak chętnych do ich wdrażania w Polsce"