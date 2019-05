Karta miejska, Warszawa. ZTM przeprowadzi rewolucję. Do 2023 roku karty miejskie będą w formie cyfrowej

Co zmieni nowa karta miejska? Pojawi się m.in. cyfrowy asystent podróży dzięki któremu będzie można wybrać i zoptymalizować podróż, „end to end” z wykorzystaniem przewozów różnych przewoźników, w tym również kolejowych. System informacji pasażerskiej obejmie parkingi, rowery miejskie, wypożyczalnie i stacje ładowania samochodów elektrycznych.

Nowe karty miejskie w 2023 roku

Do dialogu zostały zaproszone podmioty, które są producentami rozwiązana zintegrowanej karty miejskiej lub spółką zależną od producenta takiego rozwiązania. ZTM zaznacza, że rozwiązanie musi być sprawdzone - zostało już wcześniej wdrożone i funkcjonuje u co najmniej trzech różnych podmiotów. Wnioski o udział można składać do 6 czerwca. ZTM do dialogu zaprosi kilka najbardziej doświadczonych w tej sferze podmiotów.

