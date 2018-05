To już niemal tradycja. Z pierwszym dniem maja, w ofercie Gdańskiej Organizacji Turystycznej, znalazła się nowa edycja Karty Turysty. Z punktu widzenia turysty jeszcze bardziej atrakcyjna, bo wzbogacona o nowe atrakcje turystyczne i usługi!

W ramach tegorocznej edycji Karty Turysty, turyści mają do wyboru trzy pakiety:Ten pierwszy, umożliwiający bezpłatne wejścia do niemal 20 atrakcji turystycznych, od kilku lat cieszy się największą popularnością wśród kupujących. Pakiet Rodzina & Zabawa to propozycja dla rodzin, którym oferowane są obiekty i usługi dedykowane najmłodszym turystom i ich opiekunom. Oba warianty dostępne są w trzech przedziałach czasowych, tj.. Ostatni z wymienionych pakietów, Pakiet Komunikacja z Biletem Metropolitalnym, to z kolei opcja dla osób planujących regularne korzystanie ze środków komunikacji miejskiej w Trójmieście. Warto dodać, że użytkownicy Pakietu Zwiedzanie i Pakietu Rodzina & Zabawa także mogą skorzystać z Biletu Metropolitalnego, doładowując go do swoich kart.Po raz pierwszy w ofercie Karty Turysty znajdzie się. – mówi Łukasz Wysocki, Prezes Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej.Kolejną nowością, z której będzie można korzystać od początku czerwca, będzie rabat na zakup– dodaje Prezes Łukasz Wysocki.Z innych nowości, dostępnych już od początku maja, warto wymienić wypożyczalnię rowerów, tor gokartowyoraz pierwsze w Polsce lody koreańskie, serwowane wWszystkie te elementy składają się na oszczędność czasu, pieniędzy i gwarancję udanego spędzenia czasu w Gdańsku! Szczegółowy cennik oraz wszystkie informacje o Karcie Turysty znajdują się na http://kartaturysty.visitgdansk.com/