Karty anielskie - znaczenie symboli

W życiu każdy miewa chwile zwątpienia, czuje się bezsilny i potrzebuje wsparcia albo dobrej rady. Często w takich momentach uciekamy się do sił wyższych, wierzymy, że wspierają nas anioły i duchy, które czuwają i pomagają w podejmowaniu dobrych decyzji. Łącznikiem z nimi może być piękna talia kart, która zachwyca wizerunkami aniołów i wspiera w wyborach dotyczących pracy i życia prywatnego oraz w zrozumieniu życiowych wydarzeń.

Karty anielskie a tarot

Przez dziesięciolecia jednym z narzędzi wróżb był znany od czasów średniowiecznych tarot, jednak wiele osób zaczęło obawiać się atmosfery tajemnicy, jaka pojawia się zawsze wokół talii tarota.

Strach i odrobina niedowierzania sprawiły, że Doreen Virtue i Radleigh Valentine stworzyli tarota anielskiego. Karty anielskie powstały z myślą o tych, którzy obawiają się klasycznych kart i ich przekazu. Anielskie karty dla osób z otwartym umysłem są źródłem wiedzy na temat obecnego życia i przyszłości, a do wróżenia z nich nie trzeba mieć żadnych zdolności.

Każdy posiada taką mądrość, że jest w stanie za pomocą anielskich kart odkryć wszelkie tajemnice. Karty anielskie są bezpieczne i pełne pozytywnej energii. Ich przesłania dają nadzieję, wskazują na sposób rozwiązania problemów, a rady z nich są konstruktywne. Szeroka symbolika kart pozwala często na intuicyjny odczyt ich znaczenia i daje nowe spojrzenie na sytuację z jednoczesną trafnością interpretacji.

Karty anielskie dają wiele możliwości odczytywania i wykorzystywania pozyskanych za ich pośrednictwem informacji. Anioły odpowiadają nawet na najbardziej przyziemne pytania, chociaż świetnie też służą w rozwoju osobistym i podejmowaniu ważnych decyzji.

Interpretacja symboliki kart

Na większości kart anielskich widnieją przesłania, które w bardzo intuicyjny sposób pomagają w ich zrozumieniu. Bywa też tak, że są na nich opisy różnych sytuacji i okoliczności, które symbolizują.

Nie warto jednak bazować tylko na opisach oficjalnych, ale korzystać z wiedzy, intuicji, zasobów swojego umysłu. Takie możliwości ma każdy człowiek, nawet ten bez zdolności paranormalnych. Wystarczy wiara w to, że karty pomagają w życiu i podejmowaniu właściwych decyzji.

Dokładne przyjrzenie się kolorom, grafikom i symbolom pomoże w kojarzeniu kart z osobami, wydarzeniami, wspomnieniami z życia, a pierwsze skojarzenia zwykle są najbardziej trafne, więc nie trzeba karty odczytywać dosłownie.

Skrzynia pełna złota może oznaczać bogactwo czy sukces w biznesie, ale także sukces w sferze uczuciowej. Takie znaczenie kart anielskich pozwala na różnorodne ich interpretowanie.

Przykładowe symbole kart anielskich

Drzewo - łączy się z rodziną, wychowaniem, siłą tradycji. Kryształ - opieraj się na swojej intuicji, zaufaj temu, co ponadzmysłowe.

Skrzydła - możesz rozwinąć się, pozbądź się ograniczeń. Gwiazdy - podążaj za śmiałymi planami, oto czas dobrej passy. Jin-Jang - twoje życie jest harmonijne, podążaj obecną drogą. Harfa - wsłuchaj się w swój wewnętrzny głos. To okres bez chorób, problemów. Tęcza - korzystaj z tego, co niesie życie, czeka cię sukces. Góra - osiągniesz szczyty, dlatego to najlepszy czas na rozwój i naukę. Serce - nie bój się miłości, współczucia, czerp radość z kontaktów z bliskimi. Lew - musisz się odważyć i działać stanowczo, walcz o siebie i swoje sprawy. Orzeł - obserwujesz i masz dużą

wiedzę, stać cię na więcej. Bądź czujny i wierz swoim ideałom. Gołębica - bądź spokojny, łagodny, daj się ponieść temu, co się wydarzy, ale kieruj się miłością i obowiązkiem. Chmury - przyjmij to, co do tej pory się wydarzyło. By coś zmienić, wyobraź sobie swoją przyszłość. Dziecko - pojawi się coś nowego w twoim życiu, jakaś zmiana albo odrodzenie. Teleskop - zaufaj snom, intuicji, pomyśl o tym, co czeka cię w przyszłości. Błyskawica - ogromna energia może mieć siłę niszczycielską lub być konstruktywna. Pewna wiadomość przewróci twoje życie o 180 stopni. Wykorzystaj to. Lustro - potrzebujesz chwili na uporządkowanie myśli. Studnia - wszystkie odpowiedzi na pytania są w twojej podświadomości. Kij - podejmij odważne wyzwanie, ale poszukaj ochrony u bliskiej osoby. Kwiat pustynny - po każdej burzy wychodzi słońce, dlatego twoje problemy niedługo przeminą i pojawi się nowa nadzieja. Ognisko - symbolizuje rodzinę oraz przyjaciół, dlatego spędzaj z nimi dużo czasu. Świeca - coś nowego pojawi się w życiu, coś, co pozwoli ci wyjść z cienia.Książka - to nowa okazja do zdobywania wiedzy i rozwoju.

Czy anielskie karty przepowiadają przyszłość?

Rozkładanie kart anielskich pozwala na zdobycie wiedzy o tym, jakie przyczyny sprawiły, że jesteśmy w takim miejscu, a nie innym i co należy zmienić w przyszłości, by omijać problemy oraz lepiej podejmować decyzje.

Pozwalają też na znalezienie najlepszego rozwiązania do wyjścia z danej, czasami nieprzyjemnej sytuacji. Można także kartom zadawać pytania dotyczące wydarzeń w przyszłości. Pamiętać jednak należy, że na przyszłość wpływają nasze osobiste wybory, dlatego można ją zmieniać, sprawiać, że będzie lepsza.

Dlatego też, jeśli treść karty, która pokazuje przyszłość, nie odpowiada naszym wyobrażeniom, można zastosować się do rad pokazanych w kolejnych kartach. To od nas zależy, czy się dostosujemy do porad, jak wykorzystamy informacje otrzymane z pomocą kart i jakie podejmiemy decyzje w najbliższej przyszłości.

Karty anielskie są więc dla osób, które szukają drogowskazu, właściwej drogi. Prowadzą ku lepszemu i dają nadzieję na pozytywne rozwiązanie wszelkich życiowych problemów.

Znajdź karty anielskie dla siebie

