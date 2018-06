Brak rowerów na stacjach, problemy ze zwrotem i wypożyczeniem czy zepsute pompki rowerowe - takich sytuacji doświadczyło wielu użytkowników Veturilo. Duża część warszawiaków zraża się do rowerów miejskich, ponieważ z systemem wciąż jest mnóstwo problemów. Powtarzające się skargi spowodowały nałożenie kary pieniężnej przez ratusz na firmę Nextbike.

Około 1,1 miliona złotych wyniosła łącznie suma, jaką ratusz nałożył na firmę Nextbike w ubiegłym roku i w tym do kwietnia. Urząd miasta poinformował dokładnie o rodzaju i wysokości kary, w którym miesiącu została nałożona i uzasadnił każdą swoją decyzję. Zrobił to w odpowiedzi na interpelację miejskiego radnego Lecha Jaworskiego. Kwoty się sięgają od kilkuset złotych do nawet kilkuset tysięcy.Jedna z kar nałożnych na Veturilo była za niewłaściwe zaparkowania samochodu operatora. To uchybienie wyceniano na 500 złotych w marcu i kwietniu, ale w czerwcu już łącznie na 1,5 tysiąca. Natomiast w maju 2017 roku stwierdzono przypadki braku możliwości połączenia się z Centrum Kontaktu (kara wyniosła 6 tysiący złotych).Powtarzały się też kary za przedłużające się naprawy (2550 zł w czerwcu 2017) i brak wolnych stojaków (400 zł w sierpniu i wrześniu 2017). Dodatkowo we wrześniu 2017 roku operator otrzymał 43 tysiące złotych kary za niewystarczającą liczbę dostępnych rowerów. W tym samym miesiącu wytknięto niedostateczną liczbę tandemów, co wyceniono na kolejne 12 tysięcy złotych kary.Natomiast za jednodniową (8 kwietnia 2018 r.) awarię systemu Veturilo jest zobowiązany zapłacićkary.