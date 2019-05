Katarzyna Nosowska, Zmalowane Wrota - czyli pierwszy w Polsce "sit down" [Kiedy? Gdzie? Bilety]

W październiku 2018 roku ukazał się jej kolejny solowy album – Basta. To zbiór 11. bardzo osobistych w warstwie tekstowej utworów. Sama Nosowska mówi o nim, że to jej "najważniejsza płyta". Nowy materiał można było usłyszeć podczas trasy „Nosowska na tłusto i basta”. Na jesień 2019 artystka zaplanowała jednak coś nowego...

Sit down Nosowska - po raz pierwszy w Polsce

Czy Katarzyna Nosowska stała się najbardziej poczytną autorką książek w 2018 roku i zaczęła... rapować na płycie BASTA. Czy - poza swoimi popisami na Instagramie - może czymś jeszcze zaskoczyć? Okazuje się, że tak. Jesienią wyruszy w trasę z wydarzeniem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To nie będzie typowy one man show, to nie będzie monodramat, to nie będzie koncert, to nie będzie kabaret, to nie będzie stand-up… To będzie „sit down”!

Na tym spotkaniu Katarzyna Nosowska opowie o tym, co ją dotyka, co na nią wpływa, o relacjach międzyludzkich i o tym, co się dzieje tu i teraz. Znając tę gwiazdę, można domyślać się, że będzie zabawnie, emocjonalnie, wzruszająco i mądrze.