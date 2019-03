Kayah i Bregović koncert 2019 Warszawa. Już w kwietniu kolejny koncert niesamowitego duetu w Hali Torwar [BILETY]

Piosenki z albumu Kayah & Bregovic każdy przynajmniej raz słyszał. Wydana dwie dekady temu płyta, zawiera takie hity, jak „Śpij kochany, śpij”, „Prawy do lewego” czy „Nie ma, nie ma ciebie”.

Kayah i Bregović to jeden z najważniejszych duetów w historii polskiej muzyki. Ich album „Kayah i Bregović” obchodzi w tym roku 20-lecie. Krążek został sprzedany w ponad milionowym nakładzie, otrzymując jednocześnie status diamentowej płyty oraz wiele nagród muzycznych. Mimo upływu lat, utwory z tego albumu nadal podbijają serca kolejnych pokoleń. Kayah i Bregović ponownie wyruszają w trasę. Będziecie mieli kolejną okazję, aby usłyszeć ten wyjątkowy duet na żywo .

Kayah i Bregovic Torwar bilety

Bilety na koncert Kayah & Bregovic w Hali Torwar kosztują od 99 do 169 zł.

Bilety do kupienia są na stronie Follow the Step (LINK)