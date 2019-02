Kebaby z automatu hitem w Warszawie. Wielki sukces studentów ze stolicy. Kolejne maszyny staną w centrum miasta

Kebab z automatu w Warszawie

Maszyna sprzedająca kebaby szybko zdobyła ogromną popularność, nie tylko wśród studentów Politechniki Warszawskiej. Na uczelnie tłumnie przybywali ciekawi wynalazku mieszkańcy Warszawy (i nie tylko).

Przypomnijmy, że automat powstał po dwóch latach pracy dwóch kół naukowych Politechniki Warszawskiej (studenci Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej). Miał odpowiadać na podstawowe potrzeby każdego studenta, który chce zjeść szybko, smacznie i tanio.

Już przy pierwszej maszynie,firma Kebs&Go zapowiadała ekspansję produktu. Teraz staje się faktem.

- Kiedy w listopadzie 2017 roku pierwsza maszyna pojawiła się na Politechnice Warszawskiej, reakcja rynku przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Klienci niemal natychmiast przyjęli to rozwiązanie, jakby to było coś najnormalniejszego w świecie, a głośna kampania w mediach mainstreamowych spowodowała, że nie tylko w Polsce, ale również poza nią zrodziła się niejako moda na automaty sprzedające ciepłe posiłki

- mówi nam "ojciec" całego projektu, Szymon Skrzypiec.

Innowacyjna,warszawska maszyna

Jak przyznaje Skrzypiec, oczekiwania wobec firmy były bardzo duże, ale wszystko idzie zgodnie z planem. - Dziś, kiedy kilka maszyn rozlokowanych w różnych miejscach Warszawy od kilku miesięcy niezawodnie obsługuje tysiące zadowolonych klientów, możemy powiedzieć, że jesteśmy gotowi. Już w najbliższym czasie na rynku pojawi się kolejnych pięć maszyn, co stanowić ma pierwszy krok na zaplanowanej przez nas drodze ekspansji konceptu - mówi nam Skrzypiec.

Ale to nie wszystko. Jak podkreśla koordynator projektu Kebs&Go, kolejne automaty znacznie przewyższają jego wersję prototypową. -W wersji prototypowej, można było zamówić tylko jedną kanapkę, a kolejny klient mógł dokonać zakupu dopiero wtedy, gdy wcześniejszy odebrał już swój produkt. Skutkowało to dużymi kolejkami przy automacie, gdyż proces od rozpoczęcia zamówienia do odebrania kanapki trwał około 4 minuty. Wyciągnęliśmy z tego wnioski i w tym momencie poprawione zostały parametry grzania oraz można zamawiać kanapki w kolejce, dzięki czemu kolejne kanapki są gotowe co 1,5 minuty- wyjaśnia Skrzypiec.

A wy? Jedliście już kebab z automatu?