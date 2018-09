Kercelak 2018. Fakir, kataryniarz i gwara. Na Woli poczujecie dawny klimat Warszawy [ZDJĘCIA]

W tym roku impreza trwa aż trzy dni. Od 7 do 9 września ul. Chłodna zamieni się w Kercelak - najsłynniejszy bazar przedwojennej Warszawy. – Kercelak to przede wszystkim niezwykła atmosfera, nawoływania kupców i gazeciarzy, odgłosy kłótni ulicznych przekupek i patrole granatowych policjantów - mówi Krzysztof Strzałkowski, Burmistrz Dzielnicy Wola. – To lokalne święto, ale zapraszamy na nią wszystkich mieszkańców Warszawy. Jesteśmy przekonani, że każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie i będzie miał okazję poczuć klimat dawnej Woli – dodaje.

Co czeka na nas na miejscu? Niewątpliwymi atrakcjami tegorocznego Kercelaka będą też pokazy kataryniarza, fakira oraz iluzjonisty. Niepowtarzalny klimat imprezie zapewni Trupa Teatralna Warszawiaki, która swoim kilkugodzinnym występem przeniesie nas w czasie do Warszawy z lat trzydziestych. Aktorzy w historycznych strojach zamienią fragment ul. Chłodnej w przedwojenny Kercelak. Ze starych budek bazarowych zabrzmi muzyka, zobaczyć można też będzie pełne warszawskiej gwary scenki rodzajowe. Ich występy są zawsze dopracowane w najdrobniejszych szczegółach. Poza tym czeka nas masa atrakcji dla dzieci i koncerty na scenie (dokładny program poniżej).

Darmowe porady

Nie zabraknie również miasteczka pomocowo-zdrowotnego, zorganizowanego przy współpracy lokalnych instytucji, organizacji pozarządowych oraz innych partnerów. Uczestnicy będą mogli tu skorzystać z nieodpłatnych badań profilaktycznych i konsultacji, zasięgnąć fachowej porady czy zapoznać się z ofertą profilaktyczną Dzielnicy Wola.

KERCELAK 2018 - dokładny program na scenie:

8 września – sobota

13:00 – Bloco Central - bębniarze

13:40 – Program dla dzieci

16:00 – Mateusz Krautwurst „Cytując Wodeckiego”

17:30 – Ewelina Lisowska

19:00 – Poparzeni Kawą Trzy

20:30 – Krzysztof Cugowski

9 września – niedziela

12:30 – Parada „Sto lat niepodległości”

13:15 – Program dla dzieci

15:30 – Aida

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Więcej informacji znajdziecie na facebokowej stronie wydarzenia.