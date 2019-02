Kibic Legii spędził ponad 3 lata w areszcie, bez wyroku. Dostał odszkodowanie... 7,5 tys. zł. "To jest naplucie mi w twarz"

Maciek Dobrowolski: kuriozalne odszkodowanie

Maciej Dobrowolski, kibic Legii, trafił do aresztu w 2012 roku. Pogrążył go jeden z gangsterów, który w trakcie zeznań wskazał go jako uczestnika zorganizowanego przemytu narkotyków z Holandii. Kibic według niego miał być tłumaczem. Mimo, że nie było żadnych dowodów, Dobrowolski spędził w areszcie aż 40 miesięcy. Sprawa poruszyła cały kraj także za sprawą akcji #UwolnićMaćka.

Dlaczego Dobrowolski, mimo że nie było dowodów, spędził długie 40 miesięcy w areszcie? Prokuratura tłumaczyła, że dzieje się tak - by Maciek nie utrudniał śledztwa. Co ciekawe, inni zatrzymani nie potwierdzili wersji Marka H. ps. Hanior, który był wtedy tzw. małym świadkiem koronnym. Wiele zaznań Haniora zostało później obalonych, a - jak twierdzi Dobrowolski - Marek H. prawdopodobnie sam trafił teraz do aresztu. Gdy Maciej Dobrowolski wyszedł z aresztu pomocną dłoń wyciągnęła do niego Legia. Klub któremu kibicował stał się jego pracodawcą. Dobrowolski spotyka się z młodzieżą i działa w Muzeum Legii.

Teraz Maciej Dobrowolski postanowił walczyć o sprawiedliwość. Europejski Trybunał Praw Człowieka przychylił do do jego wniosku o odszkodowanie. Według pisma Dobrowolski został pokrzywdzony przez wymiar sprawiedliwości. Za przebywanie w areszcie przez 40 miesięcy - bez wyroku - otrzymał... 7,5 tys. zł odszkodowania. "Nie przyjmuję tego! To jak naplucie mi w twarz" - napisał sam zainteresowany na Twitterze. "Należy się Tobie wielomilionowe odszkodowanie" - odpowiada mu Cezary Kucharski. Kolejne osoby bulwersują się kuriozalnym wyrokiem sądu.