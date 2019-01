Kibice Legii zbierają pieniądze na ambulans dla Warszawskiego Szpitala dla Dzieci

To nie pierwsza tego typu akcja kibiców Legii. Dobrzy Ludzie w 2018 roku przekazali karetkę Centrum Zdrowia Dziecka. Tym razem postanowili wspomóc Warszawski Szpital dla Dzieci, który znajduje się na rogu ulic Mikołaja Kopernika i Nowego Światu.

Dobrzy Ludzie wraz z Fundacją For Life utworzyli konto dedykowane całej akcji. Można na nie wpłacać darowizny, lub kupić u kibiców gadżety-cegiełki. Cały dochód będzie przeznaczony na zakup ambulansu.

Pieniądze należy wpłacać na konto: 15 1090 2590 0000 0001 3452 8445 z dopiskiem "Ambulans dla WSDD".

"Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ jest pierwszym szpitalem dziecięcym, jaki powstał na ziemiach polskich, działającym nieprzerwanie od roku 1869! W okresie Powstania Warszawskiego szpital pełnił obowiązki szpitala powstańczego, którego komendantem był dr Zbigniew Tabeński. Obecnie Szpital jest rozbudowywany i modernizowany, ale nowoczesne, odrestaurowane wnętrza to nie wszystko. Mali pacjenci szpitala nie mogą liczyć na transport na niezbędne badania i konsultacje w komfortowych, bezpiecznych warunkach. Nowoczesny pojazd do przewozu najmłodszych na miarę XXI jest pilnie potrzebny szpitalowi. W tym roku Warszawski Szpital dla Dzieci obchodzi 150-lecie swojego istnienia - nie ma lepszego momentu, aby kibice Legii Warszawa zrobili prezent małym pacjentom najstarszego szpitala pediatrycznego w Polsce i podarowali legijny ambulans do przewozu dzieci. Od dziś jako grupa Dobrzy Ludzie-kibice Legii dzieciom zbieramy środki na zakup legijnego ambulansu dla Warszawskiego Szpitala dla Dzieci" - informują Dobrzy Ludzie.