Kiedy do USA bez wizy? Rzecznik LOT komentuje rekordowo niski odsetek odmów

Adrian Kubicki, rzecznik LOT i koordynator kampanii Bez Wiz Do USA dla Onetu: W 2018 roku tylko 3,99 proc. starających się o wizę w Polsce otrzymało odmowę. Jeśli ta liczba ta spadnie poniżej 3 proc., to zostanie uruchomiona procedura przyłączenia Polski do Visa Waiver Program, a to pozwoli na loty do Stanów Zjednoczonych bez wiz. A przecież jeszcze na początku ubiegłego roku odsetek odmów wyniósł blisko 6 proc.

Procent odmów to ostatni element na drodze do tego, by Polska mogła znaleźć się w programie ruchu bezwizowego. Wcześniej debatowano m.in. nad tym, w jaki sposób regulacje amerykańskie miałyby być dostosowane do tego, by Polska mogła się znaleźć w ruchu bezwizowym. Wiemy jednak, że takie zabiegi raczej mają małą szansą powodzenia. Stany Zjednoczone traktują każdy kraj jednakowo i zmiana wymogów dla jednego państwa wymagałaby po prostu zmian wobec innych krajów, więc w tym zakresie niewiele można było zrobić. My za to teraz możemy sprawić, by Polska spełniła wszystkie kryteria. Nie oczekując żadnego ukłonu czy gestu w naszą stronę.

Źródło: Onet