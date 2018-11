Kiedy Pan zwolni Jerzego Brzęczka? Boniek: Nie mam takiego problemu

- Ja nie mam w ogóle takiego problemu. Uważam, że wziąłem dobrego trenera, który ma kilka problemów. Niektóre z nich sam sobie Jurek stworzył. Jeżeli chodzi o jego spojrzenie, jego umiejętności, to jestem przekonany, że nie popełniłem błędu. Wyjdziemy z tego kryzysu, przede wszystkim mentalnego, bo nie fizycznego - powiedział Zbigniew Boniek.

Z czego zatem bierze się wiara prezesa, że Jerzy Brzęczek jest dobrym wyborem, skoro nowy selekcjoner wciąż nie wygrał żadnego meczu.

- Mecze wygrywają przede wszystkim piłkarze. Nie mamy sukcesów, bo fokusujemy się tylko na trenerach czy prezesach. Trener Brzęczek zna się na piłce, jest inteligentny, mądry i spostrzegawczy. Czasem tylko człowiek ze strachem patrzy na deficyty, jakie mamy na niektórych pozycjach - dodał.

- Oczywiście różne rzeczy mogą się zdarzyć. W grudniu Jurek może przyjść do mnie i powiedzieć, że sobie z tym wszystkim nie radzi. Ale na dziś nie widzę w ogóle takiego problemu. Jakieś problemy są wewnątrz drużyny i trzeba je rozwiązać do marca. Ale o nich nie mogę mówić, bo muszę też dbać, by drużyna była lepsza - zakończył wątek Boniek.

Źródło: Onet