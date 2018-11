Kierowcy błądzą na zachodniej obwodnicy Radomia. Kręte drogi z trasy szybkiego ruchu do centrum

Jadąc trasą S-7 od strony Warszawy kierowcy beztrosko mijają pierwszy drogowskaz na węźle Radom Północ z napisem „Radom Michałów”. Potem jest za późno. Na następnym zjeździe Radom Zachód najpewniej „wbijemy się” w zakorkowaną, ale też znacznie odległą do centrum miasta drogę przytycką, gdy tymczasem najłatwiej dojechać jest do miasta dwupasmowym starym śladem siódemki. Z interpelacją w sprawie oznakowań na nowej trasie wystąpiła poseł Anna Białkowska. Proponuje zmianę treści drogowskazów z „Radom Michałów” na „Radom Centrum” i odpowiednio z „Radom Centrum” na naprzykład „Radom Zamłynie” czy ,,Radom Wacyn”. Proponuje też, aby zmienić oznakowanie dla osób, które chcą zjechać z trasy S7 w kierunku Lublina wjadą niechybnie prosto w remont Alei Wojska Polskiego w Radomiu.

Problem kierowców, którzy chcąc z trasy szybkiego ruchu dojechać najszybciej do centrum Radomia „lądują” w korku w Mleczkowie, zamiast jechać wygodnie dwupasmówką dostrzegła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. „Wykonawca został zobligowany do wykonania szczegółowej analizy ruchowej pod katem właściwego oznakowania kierunkowego na całej obwodnicy Radomia. Projekt zamienny zostanie skierowany ponownie do uzgodnienia pod kątem właściwego prowadzenia kierowców zarówno do centrum Radomia i w kierunku Warszawa / Kraków jak również w kierunku Lublin i kierunku Rzeszów” - pisze w odpowiedzi na nasze pytania Małgorzata Tarnowska z warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.