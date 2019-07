Kierowcy blokują przejazd karetki na sygnale. Youtuberzy publikują nagranie

Karetka na sygnale na przegranej pozycji

Wideo opublikowali właściciele kanału na Youtubie - STOP CHAM. Otrzymali je od jednego z czytelników. Do niebezpiecznej sytuacji na drodze doszło na trasie DK7 Radom-Warszawa na wysokości gminy Głuchów w województwie łódzkim. Sceny z filmu rozegrały się 12 lipca ok. godz. 9:20. W tym czasie karetka na sygnale przewożąca tkanki i organy do przeszczepu była skutecznie blokowana przez innych kierowców. Jeden z pojazdów należy do Autoryzowanej Firmy Serwisowej.