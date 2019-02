Kierowcy w Warszawie z dodatkową opłatą? Aktywiści twierdzą, że jazda samochodem po stolicy jest zbyt tania

Ile jest samochodów w Warszawie?

W sumie na Mazowszu zarejestrowanych jest prawie 3,5 miliona samochodów osobowych. To oznacza, że na tysiąc mieszkańców Mazowsza przypada w 648 samochodów - tak wynika z danych Centralnej Ewidencji Pojazdów. I prawie jedna trzecia z nich to samochody, które mają ponad 20 lat.

Wychodzimy też na bardzo zamożne gospodarstwa domowe, bo niemalże w co drugim domu w woj. mazowieckim posiada samochód. W Warszawie sytuacja jest jeszcze gorsza. Na tysiąc osób przypada tu aż 715 samochodów osobowych (w sumie jest tu ponad milion zarejestrowanych aut, co daje jedną trzecią wszystkich samochodów z województwa). Jednak w stolicy mniejszy procent stanowią stare auta. Jedynie 26% to samochody, które mają więcej niż 20 lat.

Nowe opłaty za poruszanie się samochodem po Warszawie?

Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze od dawna przekonuje, że po Warszawie jeździ zbyt wiele samochodów. W ostatnich dniach aktywiści po raz kolejny wrócili do problemu tzw. stołecznej "samochodozy". Przedstawiciele MJN są zdania, że problemem Warszawy nie jest drogi transport publiczny, ale zbyt tania jazda samochodem. Koszty zewnętrzne jazdy autem nie są niestety ponoszone przez kierowców.