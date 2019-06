Kilkadziesiąt kolizji nowoczesnych radiowozów BMW. Policja rozbija nową flotę szybkich samochodów. ''Winni są inni użytkownicy dróg''

Arkadiusz Gola

Od stycznia zeszłego roku policja wyposażana jest we flotę szybkich radiowozów BMW serii 330i xDrive. Łącznie do Wydziałów Ruchu Drogowego w całej Polsce trafiło 140 egzemplarzy nowych pojazdów. Okazuje się jednak, że funkcjonariusze prowadzący pościgowe samochody mieli już przynajmniej 75 kolizji. Jak informuje TVN24, radiowozy BMW uczestniczyły w zeszłym roku w 49 wypadkach, a do maja tego roku kolejnych 26. Szczegóły w artykule poniżej.