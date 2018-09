Kilometry, które zmieniają życie dzieci na lepsze! Trwa szósta edycja akcji T-Mobile Pomoc Mierzona Kilometrami

Każdy kilometr ma znaczenie

Trwa szósta edycja ogólnopolskiej akcji T-Mobile Pomoc Mierzona Kilometrami. W tym roku towarzyszy jej hasło Każdy kilometr ma znaczenie. O tym, ile treści kryje się w tych czterech słowach, najlepiej wiedzą niepełnosprawne dzieci i ich opiekunowie, dla których wielokrotnie miarą sukcesu jest nie kilometr, a samodzielnie wykonany krok. W wielu przypadkach ten pierwszy krok poprzedza rehabilitacja, liczona w tygodniach, miesiącach, a nawet latach. I to dla tych właśnie potrzebujących dzieci nadzieję niosą wszystkie osoby, które uczestniczą w akcji T-Mobile Pomoc Mierzona Kilometrami. Dotychczas dzięki nim pomoc otrzymało ponad 1 400 dzieci. Pieniądze przekazane przez T-Mobile Polska przeznaczone zostały m.in. na rehabilitację i zakup wózków inwalidzkich. Poza tym 1 000 000 złotych przekazany został na dofinansowanie budowy Kliniki Rehabilitacji przy Instytucie Matki i Dziecka w Łodzi. Ale wsparcie, które dotychczas otrzymały osoby prywatne i instytucje, odpowiada zaledwie na część potrzeb. Nadzieję dla kolejnych potrzebujących pomocy niesie 6. edycja akcji T-Mobile Pomoc Mierzona Kilometrami. Dla nich każdy kilometr pokonany przez uczestników akcji to krok do lepszego życia.



Każdy może pomagać

Unikatową wartością akcji T-Mobile Pomoc Mierzona Kilometrami jest to, że nie wprowadza podziałów. Jest zaprojektowana tak, żeby każdy mógł się w nią włączyć, niezależnie od płci, wieku, rodzaju uprawianej aktywności fizycznej czy sprawności. Ułatwia to niezwykle szeroki wachlarz klasyfikowanych dyscyplin - bieganie, canicross (bieganie z psem), jazda na hulajnodze, rowerze, rolkach i deskorolce, jazda na wózku, kolarstwo, nordic walking, chodzenie oraz po raz pierwszy pływanie (open water). Proste i niezmienne są również zasady udziału. W akcji uczestniczyć może każdy, kto ceni ruch na świeżym powietrzu, jest posiadaczem smartfona i ma aktywną aplikację Endomondo, w której dołączy do rywalizacji Pomoc Mierzona Kilometrami. Oczywiście warunkiem niezbędnym jest pozytywna energia i chęć pomagania innym.

T-Mobile Pomoc Mierzona kilometrami to akcja niezwykła. Jej prosty mechanizm sprawia, że pomagać może każdy, niezależnie od wieku, miejsca zamieszkania oraz rodzaju uprawianej aktywności fizycznej. Jedynym warunkiem włączenia się w nią, poza oczywiście chęcią pomagania, jest smartfon i bezpłatna aplikacja Endomondo. To zaś sprawia, że akcja ma charakter uniwersalny, a efektem tego jest stale powiększająca się społeczność ludzi niosących pomoc – mówi Małgorzata Rybak-Dowżyk, Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej T-Mobile Polska. Ale nasza akcja to również doskonały przykład tego, że nowoczesne technologie, które towarzyszą nam niemal codziennie, wykorzystywane w mądry sposób mogą ułatwiać życie nam, a równocześnie przyczyniać się do tego, że ułatwiamy życie innym – dodaje Małgorzata Rybak-Dowżyk.



Każdy może robić coś dla innych

Jednak sukces każdej edycji akcji zależy od jej uczestników, a ci tworzą najbardziej zaangażowaną, aktywną społeczność w Polsce, społeczność, której przyświeca motto - robiąc coś dla siebie, robisz coś dla innych. Ono też jest najlepszą motywacją do przełamywania barier, osobistych oraz społecznych. Dotyczy to zarówno dzieci, które dzięki przekazanym pieniądzom mają szansę na lepsze i radosne życie, jak i uczestników, którzy pokonują dzięki niej swoje słabości. Jednych i drugich wspierają, a równocześnie zachęcają do wspólnego zbierania kilometrów, liczni Ambasadorowie. Wśród nich znajdą się wybitni sportowcy: Robert Korzeniowski, Maja Włoszczowska, Zbigniew Bródka, Aleksandra Goss, Monika Pyrek i Adriana Pałka oraz dziennikarze i artyści - Joanna Jabłczyńska, Anna Dec, Beata Sadowska. W gronie tym są trzy osoby, których obecność w kontekście przełamywania barier nabiera szczególnego znaczenia. To Monika Kuszyńska, Rafał Wilk i Iwona Cichosz. Oni doskonale wiedzą, z jakimi problemami zmagają się każdego dnia osoby niepełnosprawne, ale doskonale wiedzą też, że osoby niepełnosprawne, tak samo jak inni, pragną pomagać. Dzięki takim ludziom jak oni akcja stale się rozwija i wkracza w nowe obszary. I okazuje się, że nie zawsze muszą to być dodatkowe dyscypliny. Czasami, żeby dotrzeć do konkretnej grupy i włączyć ją we wspólne działanie, wystarczy zacząć mówić jej językiem. I tak stało się w przypadku T-Mobile Pomoc Mierzona Kilometrami. Po raz pierwszy spoty promujące akcję tłumaczone są na język migowy.



Każdy jest zwycięzcą

Finał tego największego w Polsce, wspólnego pomagania, odbędzie się podczas 40. PZU Maratonu Warszawskiego, 30 września. Zanim jednak czek na kolejny milion trafi do potrzebujących dzieci, uczestnicy akcji mogą wesprzeć ją, biorąc udział w T-Mobile Biegu na Piątkę. Wśród osób, które wezmą udział w biegu i na ostatniej prostej dorzucą kolejne kilometry nie zabraknie również Ambasadorów, którzy w dniu finału, podobnie jak przez cały czas trwania akcji, będą zbierali kilometry i motywowali do tego innych.

Bieżące informacje oraz aktualny licznik można sprawdzić na stronie www.kilometrami.pl, oficjalnym profilu na Facebooku oraz profilu na Instagramie. Oficjalnymi hasztagami są #pomocmierzonakilometrami, #tmobile.

Partnerami akcji są:

Telewizja TVN, Radio RMF FM, Onet SA oraz Endomondo.