Kim są Warsaw Mets? Nowy klub szybko podbija stolicę

Facebook Warsaw Mets

Warsaw Mets to warszawska drużyna futbolu amerykańskiego, która powstała w odpowiedzi na oczekiwania samych zawodników. Chcieli stworzyć silny zespół, który z powodzeniem powalczyłaby o mistrzostwo Polski, a do tego zbudowałaby solidną grupę kibiców tego sportu w stolicy. Co ciekawe, Warsaw Mets zarządzają dwie kobiety. Stadion przy Konwiktorskiej nie jest już tylko domem Polonii Warszawa, bo właśnie na tym obiekcie swoje mecze rozgrywa również Warsaw Mets - drużyna futbolu amerykańskiego, która powstała dzięki lokalnym sportowcom pod okiem fanki tej dyscypliny Anny Kadzikiewicz.