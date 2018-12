Kina czynne w Święta w Warszawie. Spędźcie Boże Narodzenie przed wielkim ekranem

Boże Narodzenie przed wielkim ekranem

Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego narodzenia bez seansu filmu "Kevin sam w domu" w towarzystwie bliskich mu osób i miski popcornu. Bez wychodzenia z domu, siedząc na wygodnej kanapie. Są też tacy, dla których Święta nie mogłyby odbyć się bez wycieczki do kina. Boże Narodzenie to rzeczywiście dobry moment na to, aby nadrobić filmowe zaległości. W którym kinie spędzimy Boże Narodzenie przed wielkim ekranem? Zobaczcie sami.

W poszukiwaniu filmowych wrażeń możecie wybrać się do wielkich multipleksów i małych, niszowych kin. Sieć Cinema City zaprasza przez cały dzień 26 grudnia, dzień wcześniej - od godz. 15:00. Multikino czynne będzie w pierwszy dzień Świąt od godz 13:00, w drugi - już od godz. 10:00.

Kino Elektronik ( ul. Gen Zajączka 7) odwiedzimy 26 grudnia od godz 15:45. Pierwszy seans w kinie Luna (ul. Marszałkowska 28) odbędzie się o godz. 11:00. Kino Kultura (ul. Krakowskie Przedmieście 21/23 ) czynne będzie w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia od godz. 16:00. Tego samego dnia będziemy mogli również odwiedzić kino Luna (ul. Marszałkowska 28). Już od godz. 11:00.

A co powiecie na kino Muranów (ul. Generała Andersa 5)? Jest zamknięte 24 i 25 grudnia, ale 26 grudnia możemy odwiedzić je już od godz. 11:00. Dokładnie tak jak kino Wisła (plac Wilsona 2).