Kino Letnie na placu Europejskim. Przed nami ostatnie wakacyjne seanse

Jeśli jesteście miłośnikami dobrego kina i lubicie seanse pod chmurką, albo przeciwnie, nie mieliście jeszcze okazji uczestniczyć w takim wydarzeniu wybierzcie się na ostatnie już w te wakacje seanse seanse Kina Letniego na placu Europejskim.

Już w środę, 29 sierpnia o godz. 20:30 na dużym ekranie zobaczymy dokument „Kumare. Guru dla każdego”. Tytułowy Kumare to oświecony guru ze Wschodu. Zdziwi się jednak ten kto pomyśli, że bohater to przewodnik duchowy. Tak naprawdę to artysta prowadzący zaplanowany eksperyment społeczny. Za reżyserię tego jednocześnie zabawnego, ale i niezwykle szczerego i wnikliwego obrazu odpowiada Vikram Gandhu.

W czwartek, 30 sierpnia o godz. 20:30 obejrzymy z kolei rumuński dramat „Egzamin”. To opowieść o ojcu, dla którego całym światem jest dorastająca córka. Dziewczyna właśnie zdaje maturę i wybiera się na studia do Wielkiej Brytanii. Tuż przed egzaminem dochodzi jednak do pewnego dramatycznego zdarzenia, które odmieni losy całej rodziny.

Na zakończenie, w niedzielę, 2 września na godz. 16:00 przygotowano animację „Paddington”. Zainspirowana kultową serią książek Michaela Bonda o słynnym niedźwiadku spodoba się najmłodszym, ale i trochę starszym dzieciakom.

Wstęp na wszystkie projekcie jest bezpłatny. Na miejscu czekają na nas smaczne przekąski, dania z grilla i napoje, również alkoholowe.