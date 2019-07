Sprawdziliśmy repertuar kin plenerowych i przygotowaliśmy dla Was zestawienie najlepszych filmów, które będzie można zobaczyć w tym tygodniu, od wtorku do niedzieli (od 23 do 28 lipca 2019). Gdzie, kiedy i o której obejrzymy pod chmurką La La Land, Bohemian Rhapsody czy Egzorcyzmy Emily Rose? Kliknijcie przycisk, aby przejść do przeglądu.