Kino letnie, Warszawa. Polecamy najciekawsze, darmowe seanse na każdy dzień tygodnia [16-21 lipca]

Kino plenerowe 2019, Warszawa. W stolicy nie brakuje miejsc, w których można oglądać seanse pod chmurką. Przygotowaliśmy zestawienie najciekawszych filmów, które będzie można zobaczyć w tym tygodniu, od wtorku do niedzieli (od 16 do 21 lipca 2019). Kliknij w zdjęcie, aby przejść do przeglądu.

polecane: Muzotok: Sławek Uniatowski Wideo