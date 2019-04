Kino Praha uratowane? Urzędnicy zapewniają, że trwają rozmowy z potencjalnymi operatorami

Kino Praha wróci

Wszystko wskazuje na to, że wieści o śmierci Kina Praha były przedwczesne. Co prawda firma Meteora Films, która była operatorem kina, została zlikwidowana (zalegała z czynszem od stycznia), ale fakt jest taki, że jej miejsce zajmie po prostu inna spółka. Zarządcą powierzchni jest bowiem Centrum Administracyjne Mazovia, które podlega samorządowi Mazowsza. - Decyzja spółki Meteora Films bardzo nas zaskoczyła, bo poznaliśmy ją tak naprawdę 1 kwietnia. Gdybyśmy wcześniej wiedzieli że coś takiego się wydarzy, to od razu rozpoczęlibyśmy poszukiwania nowego operatora. Oczywiście robimy wszystko, by tę sprawę zamknąć jak najszybciej. Myślę, że jest to możliwe w przeciągu kilku najbliższych miesięcy - powiedział nam pan Artur Brzóska, prezes Centrum Administracyjnego Mazovia.

Opłata za użytkowanie kina wynosi 36 zł na m.kw., a powierzchnia, na której mieściło się Kino Praha liczy około 1,8 tys. m.kw. Daje to łącznie kwotę przekraczającą 65 tys. zł za miesiąc. - Rozmawiamy z kilkoma potencjalnymi operatorami. Nie mogę powiedzieć dokładnie ilu ich jest, bo oferty cały czas spływają. Podczas wyboru na pewno weźmiemy pod uwagę kryterium finansowe, ale nie tylko. Ważny będzie dla nas także repertuar, jaki dany operator planuje puszczać w kinie - dodaje Brzóska.

Żadna Biedronka, tylko kino!

Prezes uciął wszelkie spekulacje co do przyszłości tego miejsca. - Czytam na forach w internecie różne komentarze, że w miejscu gdzie było Kino Praha powstanie np. supermarket. Oczywiście tak nie będzie! Ludzie mylą upadek kina z likwidacją prywatnej spółki. Ta powierzchnia musi być przeznaczona na cele kulturalne, bo tak wynika z przepisów. Gwarantuję, że będzie tam kino - uspokaja Brzóska.

Zamknięcie Kina Praha

Informacja o zamknięciu Kina Praga spadła na mieszkańców stolicy jak grom z jasnego nieba. Z dnia na dzień zamknięto tak charakterystyczne dla prawobrzeżnej Warszawy miejsce przy ulicy Jagiellońskiej 26. Spółka Meteora Films, która zarządzała kinem na Pradze-Północ przez ostatnich siedem lat, zakończyła działalność. Oficjalne oświadczenie pojawiło się na Facebooku placówki.

Kino Praha wraz z początkiem kwietnia zostało zamknięte. Wiadomość podał zarząd spółki Meteora Films, która przez ostatnich siedem lat była operatorem kina. Placówka na Facebooku podziękowała wszystkim osobom, które korzystały z kina i przeprosiła za ''wynikłe z zaistniałej sytuacji utrudnienia i komplikacje''. Powodem podjęcia takiej decyzji była zła sytuacja finansowa.

Z przykrością informujemy, że z dniem 31 marca 2019 r. operator Kina Praha spółka Meteora Films sp. z o.o. kończy swoją działalność. Podjęcie tak trudnej decyzji jest wynikiem szeregu czynników zewnętrznych niezależnych od nas, które miały bezpośredni wpływ na sytuację finansową naszej spółki, a co za tym idzie na możliwość prowadzenia kina w sposób pozwalający na jego normalne funkcjonowanie - czytamy na Facebooku.

Zwrot pieniędzy za wcześniej kupione bilety można uzyskać w kasie Kina Praha - informacje o tym, w jakich dniach kasa będzie otwarta znajdują się na profilu facebookowym kina.

''Prawdziwe kino z duszą i klimatem''

Widzowie wiadomość o zamknięciu kina przyjęli z wielkim żalem. ,,Nie mogę uwierzyć. Byliście świetną alternatywą dla wszechobecnych multipleksów. Prawdziwe kino z duszą i klimatem. Żal...'', ,,Wielka strata. Mimo że w Warszawie nie mieszkam, zawsze chętnie odwiedzałem to kino. Miało serce, miało duszę i nie było takich szalonych tłumów jak w multipleksach. Moim zdaniem Warszawa powinna dbać o takie rzeczy'', ,,Mam nadzieje, że to jednak nieprawda. Jedyne kino na Pradze grające sensowny repertuar'' - pisali pod oświadczeniem o zamknięciu placówki.

Zamknięcie kina Praha - żart na prima aprilis?

Niektórzy widzowie kina mieli nadzieję, że wiadomość o zamknięciu placówki to żart. Powodem była data - ogłoszenie zostało opublikowane 1 kwietnia, czyli w prima aprilis. Niestety, kino zapewnia, że to nie (kiepski) żart.