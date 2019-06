Kino Praha wraca na prawobrzeżną Warszawę. Widzowie obejrzą tam nie tylko filmy, ale także spektakle teatralne

Kino Praha wznawia działalność

Okazuje się jednak, że właściciel budynku, w którym do niedawna znajdowało się kino Praha, znalazł nowego najemcę. Będzie nim Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury. Oznacza to, że działalność kina się rozszerzy - nie będą wyświetlane tam jedynie filmy, ale także zostaną wystawione sztuki teatralne.

Centrum Administracyjne Mazovia, spółka samorządowa, do której należy kino, na razie nie zdradza na razie żadnych szczegółów. Wiadomo jedynie, że niebawem zostanie podpisana umowa z nowym najemcą, a póki co w budynku trwają remonty - niektóre elementy muszą zostać przebudowywane tak, aby dostosować je do potrzeb teatru.

Pierwsze seanse filmowe oraz spektakle teatralne widzowie zobaczą w kinie Praha w ciągu najbliższych tygodni.​

Kino Muzeum Polskiej Wódki

Mieszkańcy prawobrzeżnej Warszawy mogą również oglądać seanse filmowe w kinie Muzeum Polskiej Wódki. Otwarcie sali kinowej w tej placówce miało wypełnić pustkę kulturalną mieszkańców po zamknięciu kina Praha.