Kino Relax zabytkiem. Wojewódzki konserwator zabytków zdecydował

Dawne kino Relax zabytkiem - jest decyzja

Nad budynkiem przy ul. Złotej 8 przez lata wisiały "czarne chmury". Znajdujące się w nim kino Relax zakończyło działalność w październiku 2006 roku. Jego właściciel sprzedał nieruchomość sieci delikatesów Alma. W miejscu kina miał powstać 185-metrowy wieżowiec. Na szczęście, przy ostrych sprzeciwach miasta, z planów tych nic nie wyszło. Kiedy Alma zbankrutowała, obiekt kupiła spółka Relax Centrum. Ich plan był prosty — zburzyć budynek i postawić 10-piętrowy apartamentowiec z salą widowiskowo-teatralną na parterze. Jak wiemy, ten projekt również nie został zrealizowany.

O dalszej przyszłości budynku zdecydował wojewódzki konserwator zabytków, Jakub Lewicki. Choć w ostatnich latach mówiło się więcej o jego przebudowie, został wpisany do rejestru zabytków. "Podjąłem decyzję o wpisaniu do rejestru zabytków budynku kina Relax" - informuje. Zdaniem Lewickiego gmach "zachował wartości artystyczne, historyczne i naukowe". Jak tłumaczy dalej, umiejętnie łączył on kulturę popularną (kino) z wysoką (teatr).