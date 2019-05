Kino Tęcza, Warszawa. Kultowe miejsce do wyburzenia? Aktywiści chcą wpisać je na listę zabytków

Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze chce wpisania żoliborskiego Kinoteatru Tęcza na gminną listę zabytków. Dziś zbudowany pod koniec lat 20. modernistyczny obiekt autorstwa Bruno Zborowskiego jest opuszczony i niszczeje. Jeśli sytuacja ta szybko się nie zmieni, Tęcza może zostać całkowicie wyburzona, a w jej miejscu powstaną budynki mieszkalne.

Kino Tęcza Warszawa - filmy i spektakle na Żoliborzu

Kino Tęcza oraz towarzyszący mu budynek kotłowni pochodzą z 1928 roku. Obok, w pierwszej połowie lat 30. pojawił się Teatr im. Stefana Żeromskiego prowadzony przez Irenę Solską. Wnętrza teatru zaprojektował Szymon Syrkus, wybitny architekt warszawski, który jest odpowiedzialny także za szereg warszawskich budynków z okresu międzywojnia.

W 1944 roku to właśnie przed kinem Tęcza padły pierwsze strzały, na trzy godziny przed rozpoczęciem Powstania Warszawskiego. Kino, o statusie niewielkiej dzielnicowej placówki funkcjonowało do końca epoki PRL. Następnie, po 1989 miejsce to zyskało drugie życie. Do Tęczy wprowadziła się grupa teatralna Akademia Ruchu, pojawiły się spektakle, imprezy, muzyka. Wszechobecny hałas powodowany przez AR sprawił, że mieszkańcy zaczęli protestować przeciwko uciążliwemu sąsiedztwu i w 1997 spółdzielnia wypowiedziała umowę najmu, a do Tęczy wróciła cisza.

W kolejnych latach w miejscu starego kina mieściła się: restauracja, winiarnia, studio fotograficzne czy antykwariat. Odpowiedzialna za Tęcze Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Żoliborz Centralny wydzierżawiła budynki dawnej kotłowni szkole reklamy. Dziś coraz częściej pojawią się głosy o potrzebie wyburzenia dawnego kinoteatru. W 2011 pisaliśmy na naszych łamach o tym, że kino zastąpić ma pięciopiętrowy obiekt mieszkalny i z dwupoziomowym parkingiem pod ziemią.