Do kalendarzowego lata jeszcze kilka dni, ale dobrą pogodę mamy już od pewnego czasu. Nie dziwne więc, że sezon na kino pod chmurką w pełni. Stowarzyszenie Program STACJA wraz ze Społecznym Komitetem ds. AIDS idą o krok dalej i zapraszają nie tylko na plenerowy pokaz filmowy, ale także na dyskusję z ekspertem po pokazie.



W piątek 22 czerwca 2018 roku na dużym ekranie można będzie zobaczyć “Witaj w klubie” (ang. Dallas Buyers Club), za występ w którym Matthew McConaughey i Jared Leto otrzymali Oscary. Film oprócz tego, że jest pełną humoru, inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami historią człowieka, który pod wpływem choroby zmienia się w społecznika, porusza wciąż aktualne kwestie związane z epidemią HIV/AIDS.



Obecność na tym wydarzeniu będzie zatem połączeniem przyjemnego z pożytecznym. Można będzie bowiem obejrzeć całkowicie bezpłatnie dobry film, miło spędzić piątkowy wieczór w plenerze, a przy okazji dowiedzieć czegoś więcej o profilaktyce HIV/AIDS, infekcjach przenoszonych drogą płciową i bezpieczniejszym seksie.





Sam pokaz nie jest jednak jedyną atrakcją. Przed seansem będzie można skorzystać ze stoiska z bezpłatnymi materiałami profilaktyczno-edukacyjnymi, a po filmie przewidziana jest rozmowa z ekspertem o bezpieczniejszym seksie - czyli przed czym warto się zabezpieczać i jak to robić skutecznie.





W skrócie:



Co? Kino plenerowe "Połączenia CTRLowane" - "Witaj w Klubie"



Gdzie? W ogrodzie Domku Fińskiego "PM na trawie" na Osiedlu Jazdów, ul. Jazdów 3/12.



Kiedy? 22 czerwca 2018 roku (piątek) o godzinie 21:00 Link do wydarzenia na FB: https://www.facebook.com/events/462011187554384/



Całe to wydarzenie jest jednak tylko małą częścią działań prowadzonych przez Stowarzyszenie Program STACJA i Społeczny Komitet ds. AIDS w ramach projektu “Połączenia CTRLowane” współfinansowanego przez m.st. Warszawa.



“Połączenia CTRLowane” to program edukacyjno-informacyjny dotyczący profilaktyki zakażeń HIV, którego celem jest przekazywanie wiedzy na temat zdrowia seksualnego, w szczególności zakażeń HIV/AIDS oraz innych chorób i infekcji przenoszonych drogą płciową. W ramach tej inicjatywy odbywają się warsztaty, konsultacje psychologiczne oraz dyżury w akademikach. Edukatorzy wychodzą również “w teren”. Można ich spotkać na różnego typu wydarzeniach skierowanych do warszawskiej społeczności studenckiej, a także w klubach zlokalizowanych na Bulwarach nad Wisłą. Więcej informacji o projekcie:http://polaczenia.org.pl/





Wydarzenie odbędzie się w PM na Trawie czyli, miejscu działań społecznych i aktywności lokalnych oraz wydarzeń kulturalnych wspieranych przez państwomiasto. Domek jest utrzymywany przez fundację Projekt: Polska w celu organizacji wydarzeń społecznych, otwartych. Przy okazji pokazu będzie można poznać miejsce przeróżnych działań oraz koordynatora wydarzeń w domku.