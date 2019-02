Kino z ekranami na bocznych ścianach. Na supernowoczesnej sali kinowej "widzowie dosłownie zanurzą się w filmie"

Jedyna w Polsce sala kinowa z ekranami na bocznych ścianach

Warszawskie kino otwiera pierwszą w Polsce salę z dodatkowymi ekranami na bocznych ścianach. Obraz będzie otaczał widza, sięgając poza jego pole widzenia aż do kąta 270 stopni. To zupełnie nowe kinowe doświadczenie, które daje wrażenie dosłownie „zanurzenia się” w filmie. Odpowiedzialna jest za to najnowsza technologia multi-projekcyjna - ScreenX, którą testuje Cinema City w Galerii Mokotów. Pierwsze seanse można zobaczyć 7 marca.