Kino za darmo Warszawa. Nagradzane, kontrowersyjne produkcje filmowe, czyli "Człowiek w kinie" [PROGRAM]

Na długie jesienne wieczory najlepsze są filmy. Szczególnie, kiedy są za darmo. 9 października 2018 rusza cykl filmowy pod hasłem „Człowiek w kinie”. Podczas tego wydarzenia będzie można zobaczyć wybitne produkcje poruszające tematykę praw człowieka. Ich bohaterami są m.in. muzułmanka, lesbijka żyjąca w Polsce czy też niepokorna wokalistka walcząca o prawa wykluczonych. Pokazom będą towarzyszyły spotkania i dyskusje z gośćmi, znającymi tematy od podszewki. Pokazy filmowe odbędą się właśnie w barStudio, przy placu Defilad.

Program pokazów - opisy filmów

9 października, godz. 20:00, „Wielebny W.” reż. Barbet Schroeder

Buddyzm u podstaw opiera się na niestosowaniu przemocy, pokoju, miłości i zrozumieniu.

Najbardziej pokojowa religia świata ma jednak nawołujących do nietolerancji kaznodziejów nienawiści. Wpływowa postać i szanowany mnich z Birmy, znany jako Wielebny Wirathu od lat rozpowszechnia antymuzułmańską retorykę nienawiści i podżega do etnicznych czystek. W filmie obserwujemy zadowolonego z siebie, żądnego władzy religijnego dyktatora głoszącego oparte na islamofobii nacjonalistyczne hasła i nauczającego w tym duchu tłumy zwolenników, w tym mnichów. Film wyreżyserował Barbet Schroeder, twórca takich filmów fabularnych, jak „Ćma barowa” z Mickey’em Rourke czy „Druga prawda” z Jeremy Ironsem i Glenn Close.

13 listopada, „Polyland” reż. Dáša Raimanová

Głos trzech silnych kobiet pochodzących z trzech różnych środowisk. Kobiety sportretowane w Polyland urodziły się w Polsce i mieszkają we Wrocławiu. Ania, Miriam i Elmelda chcą być usłyszane nie jako „te inne”, ale jako reprezentantki polskiego społeczeństwa. Film pokazuje ich trud życia, pracę, aż do momentu nagłej zmiany na polskiej scenie politycznej. Skupia się na przedstawieniu niuansów bycia czarnoskórą, muzułmanką i członkinią społeczności LGBT.

4 grudnia „MATANGI/MAYA/M.I.A” reż. Steve Loveridge

Budzi kontrowersje, jest niepokorna, balansuje na granicy dobrego smaku, a na scenie wykrzykuje odważne teksty. Pochodząca ze Sri Lanki Mathangi „Maya” Arulpragasam, znana szerzej pod pseudonimem M.I.A., to wokalistka, kompozytorka i producentka, która łączy w swojej twórczości wiele różnych gatunków, w tym hip-hop, ragga, dancehall i electro. Bezkompromisowa, szczera i dosadna, zbudowała waleczny i buntowniczy wizerunek sceniczny, stojąc często w opozycji do polityki zachodniego świata, wyrażając niepopularne opinie i wątpliwości na temat jej mechanizmów.

8 stycznia „Czerwona dusza” reż. Jessica Gorter

Pól dekady po śmierci Józefa Stalina Rosjanie są nadal głęboko podzieleni w sprawie oceny bolesnej przeszłości. Film prześwietla dzisiejszą rosyjską psychikę i pokazuje świat pełen sprzeczności. W mozaice intymnych portretów zwykli Rosjanie, zarówno ci młodzi, jak i starzy otwarcie opowiadają o traumach zakorzenionych w brutalnej historii swego kraju. Film pokazuje, jak radziecka przeszłość żyje w dzisiejszych pokoleniach i jak odcisnęła swoje piętno na współczesnej Rosji.

12 lutego, „Dobry listonosz” reż. Tonislav Hristov

Co to znaczy być Europejczykiem w dobie zmieniających się systemów politycznych i wzmożonych ruchów migracyjnych? Bohaterami filmu są mieszkańcy małego miasteczka w Bułgarii na granicy z Turcją, którzy stoją przed decyzją przyjęcia do siebie uchodźców. Film w kapitalny sposób pokazuje wachlarz ludzkich emocji wywołanych pojawieniem się obcych. Produkcja zebrała dużo pozytywnych recenzji i wywołała dyskusję społeczną.

12 marca, „Poetka z Arabii” reż. Stefani Brockhaus, Andreas Wolff

Bronią Hissy Hilal, domorosłej poetki, są słowa. Kobieta decyduje się wziąć udział w telewizyjnym show „Million’s Poet”, nadawanym w Abu Dhabi, największym konkursie poetyckim w świecie arabskim, zdominowanym przez mężczyzn. W swojej poezji Hilal krytykuje patriarchat i ekstremizmy. Nie widzimy przy tym jej twarzy, nie ma paszportu, nie może prowadzić samochodu, każda jej aktywność wymaga zgody męża. Jak zdobyła wiedzę i odwagę, aby zaryzykować swoje życie i wkroczyć na scenę?

9 kwietnia, „Brakujące zdjęcie” reż. Rithy Panh

W drugiej połowie lat 70. ubiegłego wieku w Kambodży panowała dyktatura Pol Pota i Czerwonych Khmerów, podczas której zginęły ponad 2 miliony ludzi - ¼ mieszkańców tego kraju. Stosowano praktyki ludobójcze, ograniczono kulturę, wprowadzono kompleksowy system przydziałów żywności i ubrań. Zamknięto szkoły, uniwersytety i świątynie, zlikwidowano telewizję, ograniczono audycje radiowe. Reżyser filmu Rithy Panh od lat śledzi i dokumentuje okrucieństwa popełnione przez Czerwonych Khmerów.

GDZIE I KIEDY?

Plac Defilad 1, barStudio

od 9 października do 9 kwietnia - wybrane terminy

WSTĘP ZA DARMO

Cykl filmowy „Człowiek w kinie” organizowany jest przez Festiwal Filmowy Millennium Docs Against Gravity, Amnesty International Polska oraz barStudio w Warszawie.

Zobaczcie też: [303. Bitwa o Anglię. Uroczysta premiera filmu z gwiazdami polsko-brytyjskiej superprodukcji [ZDJĘCIA, WIDEO]