Kładka w Nieporęcie. Architektoniczny koszmarek, z którego śmieje się cała Polska [ZDJĘCIA]

Wybudowana w 2013 r. kładka to jeden z ulubionych miejsc warszawskich fotografów, bo niekończące się podjazdy tworzą wyjątkowo przyjemne dla oka kaskady. Założenie było proste - wybudować podjazd zgodny z normami, który pozwoli niepełnosprawnym dostać się na kładkę. I rzeczywiście - jak podkreślają przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, zajmującego się problemami osób niepełnosprawnych - wszystko jest wykonane poprawnie, a kąty skrętu dostosowane do potrzeb osób na wózkach. Tyle tylko, że zabrakło myślenia, bo pokonanie aż siedmiu podjazdów wymaga dużego wysiłku fizycznego.

Problemem jest też to, że podjazd jest nieco zbyt wąski i nie minie się na nim osoba niepełnosprawna na wózku i osoba z dzieckiem w wózku spacerowym. W takiej sytuacji ktoś musiałby się wycofać, co oznacza kolejne dziesiątki metrów do pokonania. Jak podkreślają przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, w takiej sytuacji trzeba było po prostu zbudować windę, a nie labirynt podjazdów.

Samorząd Nieporętu na remont kładki nad Kanałem Żerańskim wydał aż 2 mln zł.

Zdjęcia tego architektonicznego kuriozum znajdziecie poniżej: