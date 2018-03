Właściciele psów powinni uważać na swoich pupili w najbliższym czasie. Mieszkańcy Warszawy wzajemnie ostrzegają się w mediach społecznościowych, że zwierzęta są często podczas spacerów atakowane przez kleszcze.

Chociaż marzec na razie pozwolił cieszyć się zaledwie kilkoma cieplejszymi dniami, to właściciele psów odczuli wiosnę na ich sierści. Wystarczy, że wyprowadzą je na spacer w pobliżu zielonych terenów.- Byłam na spacerze z moim psiakiem nad Wisłą. Uważajcie na swoje czworonogi, jest zatrzęsienie kleszczy. Zdjęłam wczoraj z niego ok 10 sztuk, na szczęście było je widać na sierści. Skubańce siedzą w trawie - pisze jedna z mieszkanek Warszawy.- Ciepło, coraz cieplej, fajnie przygrzewa, naród wyruszył w plener a kleszcze wyruszyły na żer. Uważajcie na siebie i na swoich podopiecznych. Za krótko mroziło, za mało śniegu było - opisuje swoje doświadczenia z pierwszych wiosennych spacerów inna kobieta.Warto wiedzieć, że kleszcze przenoszą nie tylko groźne dla człowieka: boreliozę i wirus kleszczowego zapalenia mózgu, ale też choroby zwierzęce, m.in. babeszjozę, anaplazmozę, gorączkę teksanską.Dla psów największym zagrożeniem wydaje się być babeszjoza, która niszczy czerwone krwinki oraz narządy wewnętrzne. Do jej objawów zalicza się m.in. gorączkę, apatię, wymioty, biegunki, brak apetytu. W przypadku podejrzenia zakażenia babeszjozą, należy niezwłocznie udać się do weterynarza - w przeciwnym razie, może dojść do poważnego zagrożenia życia zwierzęcia.