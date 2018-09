Klinika Budzik powstanie na Targówku. Będzie budzić dorosłych

“Budzik” przy szpitalu Bródnowskim ma skupiać przede wszystkim pacjentów w dorosłym wieku, którzy przebywają w śpiączce po ciężkich urazach mózgu. Będzie to druga tego typu placówka fundacji "A kogo?" w Warszawie i pierwsza zajmująca się wybudzaniem dorosłych. Pierwszy “Budzik”, działający od 5 lat w warszawskim Międzylesiu, obudził już 49 dzieci.

Klinika ma powstać na działce należącej do mazowieckiego samorządu i jest dziś użytkowana przez szpital bródnowski. To nie przypadkowa lokalizacja, bowiem placówka medyczna ma stanowić zaplecze dla kliniki.-Jednym z wyzwań dzisiejszej medycyny jest przemyślane gospodarowanie zasobami. Szpital Bródnowski posiada bogate i stale unowocześniane zaplecze między innymi diagnostyczne, a przede wszystkim wybitny personel medyczny. Wszystkim co mamy, chcemy i możemy służyć. Współpraca przy tworzeniu i działaniu kliniki Budzik dla dorosłych to szansa na pomoc jeszcze większej grupie pacjentów – mówi Teresa Bogiel, prezes Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego sp. z o. o.

Rozwiązania, które będą stosowane w nowej klinice zostały zaczerpnięte między inny z doświadczeń japońskich, gdzie pacjenci, dzięki specjalnym szynom umieszczonym pod sufitem, są przenoszeni bez potrzeby transportowania ich w pozycji pionowej. Jednak wzorem dla nowej kliniki będzie przede wszystkim już istniejący “Budzik” – Będziemy się wzorować na tym, co mamy w Budziku dla dzieci, który od 5 lat działa w Międzylesiu, ale w tej nowej placówce dla dorosłych chcielibyśmy także mieć nowe technologie - mówi Tomasz Jastrzębski, koordynator medyczny Fundacji „A kogo?”.