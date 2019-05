Klocki edukacyjne Abilix Krypton - prezent doskonały!

Abilix od ponad 20 lat dostarcza innowacyjne rozwiązania zgodnie z wymogami edukacji w nurcie STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics) w ponad 50 krajach na świecie. Od niedawna w Polsce dostępne są klocki z serii Krypton, które uczą dzieci kreatywnego myślenia na etapie konstruowania i programowania robotów.

W zależności od modelu można zbudować od 17 do 50 konstrukcji, a każda z nich rozwija inne umiejętności dziecka. Największy zestaw posiada aż 1122 klocki, których innowacyjny system pozwala łączyć ze sobą elementy z sześciu stron, co daje ogromne możliwości w zakresie tworzenia projektów robotów. W zestawach znajdziemy również nowoczesne silniki i sensory pozwalające robotom m. in. słyszeć, reagować na dotyk czy poznawać swoje położenie w przestrzeni, a także programowalny mózg z pamięcią oraz ekranem dotykowym.

Jeśli chodzi o język programowania producent pomyślał o użytkownikach będących na różnych poziomach zaawansowania. Dla najmłodszych przeznaczony jest Abilix Drag&Drop, czyli łatwe i intuicyjne przeciąganie i przestawianie "kafelków" z komendami, dla dzieci w wieku szkolnym Abilix Scratch – najpopularniejszy język programowania w polskich szkołach i Abilix Flow-Chart, a dla najbardziej zaawansowanych język C. Tym samym roboty z serii Krypton rozwijają się wraz z dziećmi, a te mogą przenosić swoje umiejętności zdobyte w szkole i przy pomocy klocków sprawdzać je w praktyce.